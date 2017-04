Probabili formazioni/ Napoli Juventus: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Coppa Italia 2017)

Napoli Juventus: Allan contro Miralem Pjanic (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Napoli-Juventus atto secondo: allo stadio San Paolo, tre giorni dopo il pareggio di campionato, partenopei e bianconeri tornano a sfidarsi - mercoledì 5 aprile alle ore 20:45 - per il ritorno della semifinale di Coppa Italia 2016-2017. Un palio in posto all’ultimo atto, contro Roma o Lazio: per il Napoli sarebbe la terza volta in sei stagioni, la Juventus arriverebbe alla quarta finale nello stesso periodo e sarebbe anche la terza consecutiva, con la possibilità di centrare un tris che nella storia non è mai riuscito ad alcuna squadra. Domenica Serie è finita 1-1, questa volta il Napoli ha bisogno almeno di un 2-0 per prendersi la finale visto che all’andata la Juventus si è imposta (in rimonta) per 3-1. Andiamo allora a leggere quali sono dubbi e certezze dei due allenatori analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Napoli Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Maurizio Sarri è stato chiaro due giorni fa: cambierà quattro o cinque giocatori rispetto all’undici schierato domenica. Un cambio lo aspettiamo in difesa, dove Ghoulam prenderà il posto di Strinic; due saranno a centrocampo, con Hamsik verso la conferma e la staffetta Zielinski-Allan (ma attenzione alle chance di Rog) e Amadou Diawara-Jorginho, andando così a modificare i due terzi della linea mediana. In porta si va verso un altro forfait di Pepe Reina e dunque la conferma di Rafael Cabral, per questo il Napoli potrebbe per il resto disporsi come al solito, ovvero con Hysaj a destra e la coppia centrale formata da Raul Albiol e Koulibaly, e con il tridente leggero nel quale Callejon e Lorenzo Insigne supportano Mertens. Tuttavia il modo in cui i partenopei hanno giocato domenica sera lascia intendere che questa volta potrebbe esserci una prima punta di ruolo dall’inizio, così da sfruttare il possesso palla e la pressione: ecco perchè Milik è candidato a iniziare la partita, come del resto aveva già fatto nel corso della partita di andata. Molte meno chance per Pavoletti, che ha messo insieme appena 264 minuti da quando si è trasferito a Napoli (tre le presenze da titolare).

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Massimiliano Allegri ha scelto il turnover per la partita di campionato, e ha testato la condizione di Mandzukic e Dybala: i due dovrebbero essere regolarmente in campo per questa partita, ricomponendo così il solito assetto offensivo nel 4-2-3-1. I cambi che il tecnico della Juventus effettuerà per la semifinale di Coppa Italia sembrano già decisi: fuori Lichtsteiner e Asamoah dalla linea difensiva, spazio a Dani Alves e Alex Sandro che si sono riposati. In porta giocherà Neto, che è il portiere di coppa senza alcuna discussione e tornerà dunque a difendere i pali; a centrocampo il sacrificato dovrebbe essere Marchisio, ancora lontano dalla condizione ottimale e rimpiazzato da Pjanic, che tornerà a giocare nel suo ruolo di regista in mediana affiancato da Khedira, che ha trovato il quinto gol in campionato e dovrebbe andare verso la conferma nell’undici iniziale (in alternativa Allegri potrebbe decidere di puntare su uno tra Sturaro e Rincon). Per quanto riguarda l’attacco, tutto lascia pensare che Cuadrado possa tornare in campo e giocare come titolare; se il colombiano dovesse rimanere fuori la soluzione sarebbe quella di alzare Dani Alves, oppure tornare a utilizzare un modulo diverso (per esempio la difesa a tre). Qualche dubbio anche per la difesa: Chiellini potrebbe fare staffetta con Rugani o Benatia.

NAPOLI JUVENTUS: DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV - Napoli Juventus, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2016-2017, sarà trasmessa in chiaro per tutti sulla televisione di stato, più precisamente su Rai Uno.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS

NAPOLI (4-3-3): 1 Rafael C.; 2 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 17 Hamsik; 7 Callejon, 99 Milik, 24 L. Insigne.

A disposizione: 22 Sepe, 11 Maggio, 19 Ni. Maksimovic, 21 Chiriches, 3 Strinic, 5 Allan, 8 Jorginho, 30 Rog, 4 Giaccherini, 32 Pavoletti, 14 Mertens.

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Reina, Tonelli

JUVENTUS (4-2-3-1): 25 Neto; 23 Dani Alves, 19 Bonucci, 4 Benatia, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 21 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain.

A disposizione: 1 Buffon, 32 Audero, 26 Lichtsteiner, 15 Barzagli, 24 Rugani, 3 Chiellini, 22 Asamoah, 27 Sturaro, 8 Marchisio, 28 Rincon, 18 Lemina.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Pjaca

© Riproduzione Riservata.