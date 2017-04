Pronostici Serie B/ Le scommesse e le quote sulle partite (oggi, 34^giornata)

PRONOSTICI SERIE B, (LaPresse)

PRONOSTICI SERIE B, LE SCOMMESSE E LE QUOTE SULLE PARTITE (34^ GIORNATA) –Il campionato di Serie B ritorna protagonista con la sua 34^ giornata in un appassionante turno infrasettimanale: dopo l’anticipo tra Frosinone e Avellino, giocato ieri sera, ora tocca agli altri 10 match messi in calendario per il campionato cadetto. Per questo martedi 4 aprile il fischio d’inizio è stato fissato su tutti i campi per le ore 20.30 e non sono poche le emozioni e le sorprese attese da tutti i tifosi. Andiamo quindi subito a vedere i pronostici stilati dalla nostra redazione per le partite della 34^giornata di Serie B, elaborati come al solito cercando di tenere conto die molteplici fattori e dati che riguardano i match presi in esame, per stabile il possibile esito e i favoriti delle sfide attese in questa turnata infrasettimanale.

Pronostico Bari Latina (ore 20.30) – Forti dell’ottava piazza nella classifica della serie B il Bari pare favorito sul Latina in questo turno infrasettimanale: entrambe le squadre però scontano uno stato di forma affatto eccellente, visto che i galletti approdano a questa giornata avendo alle spalle 3 sconfitte e una sola vittoria, mentre i nerazzurri segnalano negli ultimi 5 incontri 2 sconfitte e tre pareggi. Poco ci racconta anche lo storico recente con 2 vittorie per parte negli ultimi 5 testa a testa. Pronostico: 1

Pronostico Benevento Ternana (ore 20.30)- Nella 34^giornata di campionato di serie B gli stregoni sono i favoriti in casa per Benevento-Ternana attesa alle ore 20.30. A vantaggio della formazione giallorossa infatti va la classifica, che li vede quinti contro la 20^ piazza della formazione umbra, oltre che lo storico recente degli scontri diretti dove hanno vinto in 3 occasioni su 5. Va però ricordato che il Benevento non sta affrontando un periodo semplice. Solo 1 vittoria e due pareggi negli ultimi 5 incontri disputati, mentre i rossoverdi ne hanno vinte 3 su 5. Pronostico 1

Pronostico Carpi Pro Vercelli (ore 20.30) – Complice la graduatoria della serie B il Carpi pare favorito per il match di casa contro la Pro Vercelli: gli emiliani infatti siedono alla nona posizione, mentre i piemontesi inseguono dalla undicesima piazza. Per la partita attesa al Cabassi lo storico non ci è molto utile, ma bisogna fare attenzione ai rispettivi stai di forma delle due compagini: il Carpi ha trovato 4 risultati utili negli ultimi 5 match di cui 3 vittorie, mentre la Pro verdelli ha totalizzato 5 risultati importanti, di cui 2 vittorie. Pronostico 1X

Pronostico Cesena Brescia (ore 20.30) – Difficile fare un pronostico dl match tra cesena e Brescia, attese in campo al Manuzzi alle ore 20.30:la classifica della serie b vede le due formazioni vicine, con i romagnoli al 16 posto a 35 punti e le rondinelle vicine a un asola lega di distanza. Discriminante in questo senso potrebbe quindi essere lo stato di forma e il fattore campo: il Cesena ha infatti realizzato una vittoria in più negli ultimi 5 incontri rispetto al Brescia. Pronostico 1X

Pronostico Entella Ascoli (ore 20.30) – Stato di forma e classifica premiano per il match tra Entella e Ascoli la formazione ligure nella 34^ giornata di Serie B: i padroni di casa approcciano a questa partita avendo alle spalle 4 risultati utili negli ultimi 5 incontri disputati mentre in graduatoria registrano al 7piazza con 47 punti. L’Ascoli da parte sua arriva in trasferta avendo a favore lo storico recente con due vittorie su scontri diretti, ma con un pessimo stato di forma, viste le tre sconfitte maturate di recente. Pronostico

Pronostico Perugia Pisa (ore 20.30) – Per Perugia Pisa, gioca un peso particolare nel stabile il pronostico del match stato di forma e classifica. I grifoni infatti tornano in casa avendo alle spalle 5 risultati utili con 3 vittorie nelle ultime cinque partite giocate, oltre la 4^ posizione in classifica contro la 22 della formazione toscana, che invece ha ottenuto nel medesimo periodo solo 3 pareggi e 3 sconfitte. Pronostico 1

Pronostico Salernitana Cittadella (ore 20.30)- Benché lo storico recente consegnerebbe alla formazione del Cittadella il titolo di favorita nel match contro la Salernitana, per deliberare il pronostico giocherà molto lo stato di forma delle due compagini. I padroni di casa infatti approcciano la partita avendo alla spalle 4 vittorie di seguito e un pari negli ultimi 5 match, mentre gli ospiti hanno raccolto appena due vittorie. Si ricorda però la classifica che vede il Cittadella avanti nella 6 piazza. Pronostico 1x

Pronostico Spal Novara (ore 20.30)- Al mazza il match tra Spal e Novara si annuncia favorevole ai padroni di casa, che pur venendo da sue sconfitte di fila sono riuscite a mantenere un buon posizionamento in classifica di serie B, che li vede terzi con 58 punti. Sempre dei ferraresi e anche l’ultimo precedenti tra le due compagini che comunque approcciano il match da un pessimo stato di forma. Pronostico 1X

Pronostico Verona Spezia (ore 20.30)- Dopo il bel successo contro il Trapani nella precedente giornata di campionato il Verona affronta lo Spezia da favorita al Bentegodi. A favore della compagine gialloblu infatti giocano diversi fattori: storico recente, classifica e stato di forma. Infatti gli scaligeri si apprestano ad affrontare il turno infrasettimanale avendo alle spalle 5 risultati utili negli ultimi 5 incontri disputati (con 2 vittorie), mentre lo Spezia nello stesso arco temporale ha realizzato 1 solo successo. Pronostico 1

Pronostico Vicenza Trapani (ore 20.30) – Per Vicenza Trapani, atteso match del turno infrasettimanale appare davvero difficile consegnare a una squadra il titolo di favorito: pare che il pareggio possa essere un risultato più che possibile. Lo storico recente ci ricorda che negli ultimi 5 scontri diretti i biancorossi hanno vinto in ben 3 occasioni, malo stato di forma premia per poco i granata che negli ultimo cinque incontri disputati ha trovato due vittorie, una in più rispetto ai padroni di casa. Pronostico X.

