Risultati Lega Pro/ Classifica aggiornata, diretta gol live score girone A (oggi, 33^ giornata)

Risultati Lega Pro - LaPresse

RISULTATI LEGA PRO, CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA GOL LIVE SCORE DEL GIRONE A (33^ GIORNATA, OGGI MARTEDI’ 4 APRILE 2017) - La Lega Pro scende in campo fra oggi e domani per dare vita alla sua 33^ giornata, l’ultimo turno infrasettimanale di questo campionato. Per la precisione, oggi martedì 4 aprile 2017 sarà una giornata dedicata al girone A, che dal primo pomeriggio fino alla sera spalmerà su quattro diversi orari le sue dieci partite. Andiamo allora innanzitutto a vedere il programma completo di questo intenso martedì di Lega Pro: alle ore 14.30 Lupa Roma-Renate, Pro Piacenza-Livorno e Viterbese-Pistoiese; alle ore 16.30 Giana Erminio-Piacenza e Prato-Olbia; alle ore 18.30 Carrarese-Alessandria, Lucchese-Racing Club e Tuttocuoio-Siena; infine alle ore 20.30 Arezzo-Pontedera e Cremonese-Como.

In classifica la Cremonese si è avvicinata alla capolista Alessandria, dalla quale la separano solamente tre punti: si annuncia dunque avvincente la lotta per l’unica promozione diretta in Serie B, che sarà riservata appunto alla squadra vincitrice del girone. La differenza è enorme, perché dalla seconda in giù si finisce nell’inferno dei playoff, con un solo posto in palio su ben 27 squadre partecipanti fra tutti i gironi, di fatto quasi un secondo campionato che naturalmente Alessandria e Cremonese proveranno ad evitare.

La squadra copertina è però in questo momento la Giana Erminio, reduce dalla clamorosa vittoria per 2-4 di sabato sul campo proprio dell’Alessandria. La formazione di Gorgonzola è salita al quinto posto, ad un solo punto da una compagine ben più blasonata come il Livorno, mentre il terzo posto dell’Arezzo dista solamente tre lunghezze. Per loro di fatto non ci sono speranze di inserirsi nella lotta per il primato (dovrebbero crollare le prime due), ma comunque anche un piazzamento migliore possibile nella griglia dei playoff avrebbe la sua importanza.

Naturalmente con il passare delle giornate si fa sempre più calda la lotta per la salvezza, che coinvolge in particolare sei squadre, dalla Carrarese al fanalino di coda Racing Club Roma, anche se pure Pistoiese, Siena e Pontedera non possono ancora dirsi del tutto al sicuro. Chiaramente proprio l’ultimo posto è quello da evitare a ogni costo, perché decreterà l’immediata retrocessione in Serie D, mentre le quattro squadre che si classificheranno dal quintultimo al penultimo posto vivranno l’appendice dei playout, per i quali la formula non è cambiata rispetto alle scorse edizioni: le due vincenti si salveranno, le due perdenti scenderanno fra i dilettanti.

LEGA PRO GIRONE A - 33^ GIORNATA

Ore 14.30

Lupa Roma-Renate

Pro Piacenza-Livorno

Viterbese-Pistoiese

Ore 16.30

Giana Erminio-Piacenza

Prato-Olbia

Ore 18.30

Carrarese-Alessandria

Lucchese-Racing Club

Tuttocuoio-Siena

Ore 20.30

Arezzo-Pontedera

Cremonese-Como

CLASSIFICA GIRONE A

Alessandria 66

Cremonese 63

Arezzo 59

Livorno 57

Giana Erminio 56

Piacenza 52

Viterbese 47

Como, Renate 46

Pro Piacenza 45

Lucchese (-2) 41

Pistoiese (-1), Siena 38

Pontedera 37

Carrarese 33

Tuttocuoio, Olbia 32

Lupa Roma 30

Prato 29

Racing Roma 25

© Riproduzione Riservata.