Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, Frosinone fermato! Diretta gol live score (oggi 34^ giornata)

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (34^ GIORNATA, OGGI 4 APRILE 2017) - Nemmeno il tempo di archiviare i risultati del weekend e la Serie B 2016-2017 torna in campo: turno infrasettimanale necessario quello della 34^ giornata, perchè mancano nove turni per chiudere la stagione regolare e bisogna “correre”. L’anticipo del lunedì ci ha regalato la sfida tra Frosinone e Avellino (1-1); tutte le altre partite si giocano invece martedì 4 aprile, ovviamente con orario di inizio alle 20:30.

Avremo quindi Bari-Latina, Benevento-Ternana, Carpi-Pro Vercelli, Cesena-Brescia, Perugia-Pisa, Salernitana-Cittadella, Spal-Novara, Verona-Spezia, Vicenza-Trapani e Virtus Entella-Ascoli. Partite veramente interessanti per le lotte che ancora infiammano il campionato: in testa sono in tre a giocarsi la promozione diretta, turno casalingo da sfruttare per un Verona che sembra aver ripreso a marciare e una Spal che invece arriva da due sconfitte consecutive e sta comprensibilmente tirando il fiato. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE B E LA CLASSIFICA

Alle spalle di queste tre squadre potrebbero rientrare nel discorso Perugia e Benevento: gli umbri sono in un ottimo periodo e con la vittoria in extremis sul Vicenza hanno confermato il loro quarto posto, ora non possono sbagliare contro un Pisa che si ritrova ultimo in classifica. Il Benevento, reduce dal 3-1 sul campo dello Spezia, ci riprova in casa contro la Ternana, che sta riprendendo fiato ma ovviamente è ancora pericolante.

Anche il Cittadella potrebbe avere qualche pretesa, ma dista già 8 punti dalla seconda posizione e soprattutto oggi va a Salerno, sul campo di una squadra che è decisamente in forma e si è clamorosamente rimessa in corsa per i playoff (è a -2). A proposito della griglia degli spareggi, sta perdendo colpi il Bari che non è riuscito a prolungare il suo buon momento; ancora problemi per uno Spezia che ogni anno sembra fermarsi sul più bello, la Virtus Entella e il Carpi stanno invece riprendendo terreno e adesso possono dire la loro.

Per quanto riguarda la corsa alla salvezza, le squadre coinvolte non sono poche: il punto di penalizzazione non modifica la situazione del Latina che deve fare risultato a Bari, il Vicenza è tornato a soffrire e vuole riprendere punti sul Brescia e il Cesena che si sfidano in una partita diretta al Manuzzi, con la possibilità di un pareggio che naturalmente farebbe male ad entrambe.

II Trapani si è fermato dopo una bella striscia: ora prova a riprendere terreno andando a giocare al Menti di Vicenza, la vittoria significherebbe sorpasso in classifica ai danni dei veneti. Non possono considerarsi al sicuro Pro Vercelli e Ascoli, entrambe a quota 38: trasferte insidiose che potrebbero complicare ancora la loro posizione.

SERIE B 2016-2017, 34^ GIORNATA

Lunedì 3 aprile

RISULTATO FINALE Frosinone-Avellino 1-1 - 15' Dionisi (F), 80' Castaldo (A)

Martedì 4 aprile

ore 20:30 Bari-Latina

ore 20:30 Benevento-Ternana

ore 20:30 Carpi-Pro Vercelli

ore 20:30 Cesena-Brescia

ore 20:30 Perugia-Pisa

ore 20:30 Salernitana-Cittadella

ore 20:30 Spal-Novara

ore 20:30 Verona-Spezia

ore 20:30 Vicenza-Trapani

ore 20:30 Virtus Entella-Ascoli

CLASSIFICA SERIE B 2016-2017

Frosinone* 61

Verona, Spal 58

Perugia, Benevento (-1) 51

Cittadella 50

Virtus Entella, Bari, Carpi 47

Novara 46

Salernitana, Spezia 45

Avellino* 41

Ascoli, Pro Vercelli 38

Cesena 35

Brescia, Vicenza 34

Latina (-1), Ternana, Trapani 32

Pisa (-4) 31

* una partita in più

SERIE B 2016-2017, 35^ GIORNATA

Sabato 8 aprile

ore 15:00 Ascoli-Frosinone

ore 15:00 Avellino-Carpi

ore 15:00 Cittadella-Benevento

ore 15:00 Latina-Vicenza

ore 15:00 Pisa-Cesena

ore 15:00 Pro Vercelli-Virtus Entella

ore 15:00 Spezia-Bari

ore 15:00 Ternana-Salernitana

ore 15:00 Trapani-Perugia

Domenica 9 aprile

ore 17:30 Brescia-Spal

Lunedì 10 aprile

ore 20:30 Novara-Verona

