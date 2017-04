Roma Lazio/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Coppa Italia 2017, oggi)

Roma Lazio: Francesco Totti contro Lucas Biglia (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE (COPPA ITALIA 2017, OGGI) - Roma Lazio vale un posto nella finale di Coppa Italia 2016-2017: le due squadre scendono in campo allo stadio Olimpico martedì 4 aprile (ore 20:45) in una sfida nella quale i biancocelesti partono in vantaggio 2-0 (il risultato della semifinale di andata) con i giallorossi che per la seconda volta in stagione, dopo quella di Europa League contro il Lione, sono chiamati a ribaltare un risultato sfavorevole. Entrambe le squadre arrivano da vittorie in campionato; ad arbitrare la sfida sarà Nicola Rizzoli, in attesa del calcio d’inizio andiamo a dare uno sguardo a quelli che potrebbero essere gli schieramenti in campo nel terzo derby stagionale, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Roma-Lazio.

ROMA LAZIO: PRONOSTICO E QUOTE - Roma Lazio, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2016-2017, è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 (vittoria Roma) vale 1,80; il segno X (pareggio) vale 3,75 mentre il segno 2 (vittoria Lazio) vi permetterà di vincere 4,25 volte la quota che avrete deciso i mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Un dubbio per Luciano Spalletti: Daniele De Rossi sta ancora smaltendo la botta presa in Nazionale che gli ha causato un ematoma nella zona lombare. Qualora non dovesse farcela, a giocare a centrocampo sarà Leandro Paredes che farà coppia con Strootman (l’olandese torna in campo dopo la squalifica di campionato). Per il resto la formazione anti-Lazio sembra fatta: in porta rivedremo Alisson che gioca le partite di coppa, davanti a lui il solito schieramento a tre con Rudiger e Manolas a supportare Federico Fazio. Sulla fascia sinistra si dovrebbe rivedere Emerson Palmieri, che ha smaltito i problemi fisici; in ogni caso Spalletti sa ora di poter contare su un Mario Rui che è cresciuto di colpi nelle ultime settimane. A destra chiamato agli straordinari Bruno Peres che, come detto più volte nel corso della stagione, con Florenzi fuori dai giochi non ha un cambio naturale; Salah e Nainggolan (entrambi sono favoriti su Diego Perotti ed El Shaarawy, utili comunque per il secondo tempo) accompagneranno l’azione di Edin Dzeko, dalla panchina attenzione alla voglia di Totti che spesso e volentieri nei derby è stato decisivo e sente in maniera particolare questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - La defezione nello schieramento di Simone Inzaghi è quella di Parolo, che osserva un turno di squalifica; spazio a Lulic, che si è dimostrato il primo sostituto delle due mezzali e in questo senso è in netto vantaggio sul giovane Murgia. Con il bosniaco a centrocampo, il ruolo di esterno sinistro nel tridente sarà affidato a Keita Balde Diao; l’undici di partenza della Lazio non dovrebbe poi discostarsi troppo dalla formazione-tipo, con Strakosha che ancora una volta sarà il portiere. Al centro della difesa la coppia olandese formata da De Vrij e Hoedt; ballottaggio a destra con Dusan Basta e Patric a giocarsi una maglia, a sinistra invece agirà Radu che è in netto vantaggio su Jordan Lukaku. In mediana, detto di Lulic, avremo Lucas Biglia nel ruolo di regista con il tuttofare Milinkovic-Savic che dovrebbe scalare sul centrodestra, davanti a tutti ovviamente quel Ciro Immobile che ha già segnato all’andata e che in campionato ha raggiunto 18 gol, minacciando di superare il record di 22 che aveva timbrato con il Torino. Sulla corsia destra invece ci sarà Felipe Anderson; più difficile vedere Cristiano Lombardi dal primo minuto, ma Inzaghi potrebbe anche decidere di stupire.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO

ROMA (3-4-2-1): 19 Alisson; 2 Rudiger, 20 Fazio, 44 Manolas; 13 Bruno Peres, 5 L. Paredes, 6 Strootman, 33 Emerson P.; 11 Salah, 4 Nainggolan; 9 Dzeko.

A disposizione: 1 Szczesny, 18 Lobont, 15 Vermaelen, 3 Juan Jesus, 30 Gerson, 16 De Rossi, 7 Grenier, 21 Mario Rui, 92 El Shaarawy, 8 Perotti, 10 Totti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Florenzi

LAZIO (4-3-3): 1 Strakosha; 4 Patric, 3 De Vrij, 2 Hoedt, 26 Radu; 21 Milinkovic-Savic, 20 Lucas Biglia, 19 Lulic; 10 Felipe Anderson, 17 Immobile, 14 Keita B.

A disposizione: 55 Vargic, 4 Patric, 13 Wallace, 15 Bastos, 6 J. Lukaku, 96 Murgia, 11 Crecco, 25 C. Lombardi, 18 Luis Alberto, 9 F. Djordjevic

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: Parolo

Indisponibili: Marchetti

© Riproduzione Riservata.