Diretta Salernitana Cittadella, Foto LaPresse

DIRETTA SALERNITANA CITTADELLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 34^ GIORNATA) - Salernitana Cittadella, diretta dal signor Di Paolo di Avezzano, martedì 4 aprile 2017 alle ore 20.30, sarà un match tra squadre lanciate dagli ultimi risultati positivi nella tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. I campani in particolare si trovano a vivere il momento migliore della loro stagione. I granata sono infatti reduci da quattro vittorie consecutive e mai dall'inizio della stagione erano riusciti a raggiungere un tale livello di continuità. Soprattutto, da quattro partite la squadra allenata da Alberto Bollini non subisce gol, riuscendo a vincere anche sul campo di un Pisa che nell'ultimo match ha dato tutto per evitare di scivolare all'ultimo posto in classifica.

Il gol di Rosina ha deciso però il match allo stadio Arena Garibaldi, ed ora la Salernitana si trova a due sole lunghezze dalla zona play off, risultato che sarebbe considerevole viste le difficoltà attraversate dalla squadra nel girone d'andata. Soprattutto, i granata hanno distanziato di undici lunghezze la zona play off, evitando definitivamente le sofferenze della scorsa stagione in chiave salvezza. Il Cittadella ne ha vinte invece due di fila, battendo lo Spezia in casa e passando sul campo di un'altra squadra invischiata nella lotta per non retrocedere, il Latina. Sono ora tre i punti di vantaggio dei veneti sul confine della zona play off, la squadra di Venturato sembra sempre più intenzionata a giocarsi agli spareggi quella Serie A accarezzata come un sogno nel girone d'andata, quando a lungo i padovani hanno occupato la prima posizione in classifica. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (34^GIORNATA)

Allo stadio Arechi di Salerno scenderanno in campo queste probabili formazioni: Salernitana schierata con l'estremo difensore Gomis alle spalle di una linea difensiva a quattro con Perico esterno laterale di destra e Vitale esterno laterale di sinistra, mentre Tuia e Bernardini giocheranno al centro della retroguardia. Il ghanese Odjer a centrocampo sarà affiancato dal camerunese Minala e da Zito, mentre in attacco il tridente offensivo sarà composto dal portoghese Joao Silva, da Sprocati e da Coda. Risponderà il Cittadella con Alfonso alle spalle della coppia difensiva centrale composta da Pelagatti e Pascali, mentre Salvi giocherà sull'out difensivo di destra e Benedetti sull'out difensivo di sinistra. Bartolomei, Iori e Valzania a centrocampo faranno muro alle spalle del trequartista brasiliano Chiaretti, mentre sul fronte offensivo Strizzolo farà coppia con l'ivoriano Kouame.

La Salernitana di Alberto Bollini partirà col 4-3-3, mentre il Cittadella di Venturato schiererà il consueto 4-3-1-2. Ha cambiato decisamente registro la formazione campana, che è riuscita a blindare la difesa e così a capitalizzare anche vantaggi di misura come quelli nelle ultime trasferte contro Virtus Entella e Pisa. La squadra è riuscita così a capitalizzare quel processo di crescita che la società auspicava a inizio stagione, per stabilizzarsi sempre più nella parte nobile della classifica. I veneti sono tornati invece quest'anno a giocare in cadetteria dopo un solo anno di purgatorio in Lega Pro e potrebbero bissare il miglior risultato della loro storia, la partecipazione ai play off per la Serie A che avevano già raggiunto nella stagione 2009/10, uscendo di scena in semifinale contro il Brescia poi promosso nella massima serie. Ma fare risultato all'Arechi sarà importante per dare un segnale di continuità.

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, la vittoria della Salernitana, sarebbe la quinta consecutiva in campionato, viene considerata seppur con una certa prudenza la più probabile con quota 2.15 offerta da William Hill, mentre Paddy Power propone a 3.25 la quota relativa al pareggio e Bwin a 3.80 la quota che vede vincente in trasferta la formazione veneta.

Per seguire in esclusiva la diretta tv di Salernitana Cittadella, diretta dal signor Di Paolo di Avezzano, martedì 4 aprile 2017 alle ore 20.30, sarà necessario essere abbonati a Sky e seguire la partita su Sky Calcio 6 HD, numero 256 del satellite. Per chi vorrà invece seguire la partita via internet, sempre se abbonato alla pay tv satellitare, diretta streaming video sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (34^GIORNATA)

