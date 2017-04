Spal Novara / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Spal Novara, LaPresse

DIRETTA SPAL NOVARA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 34^ GIORNATA) - Spal Novara, diretta dall'arbitro Pezzuto, martedì 4 aprile 2017 alle ore 20.30, sarà una delle sfide del fitto programma del turno infrasettimanale del campionato di Serie B. Inoltre la gara tra Spal e Novara sarà una sfida di fondamentale importanza per capire quali potranno essere le reali ambizioni dei due club. La Spal viene da due sconfitte di fila che stanno mettendo a repentaglio il secondo posto, utile per la promozione in massima serie. Vincere è fondamentale per entrambe, ecco perché c'è da attendersi una sfida divertente e ricca di gol. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (34^GIORNATA)

Spal che nelle ultime due gare non ha mai segnato andando in difficoltà soprattutto in contropiede: bisognerà capire se Semplici sarà riuscito a risollevare anche psicologicamente una squadra apparsa stanca nell'ultima gara con l'Avellino. Il Novara ha perso in casa con la Ternana nell'ultimo turno di serie B: gli uomini di Boscaglia sono in calo evidente pur avendo i play-off ampiamente alla portata. Un solo punto separa la squadra piemontese dalla zona utile per gli spareggi promozione. Servirà una gara tosta e soprattutto giocata bene per riuscire ad ottenere tre punti che sarebbero vitali.

Spal che potrebbe cambiare qualcosa dopo la sconfitta rimediata contro l'Avellino nell'ultimo turno. Il modulo di mister Semplici sarà sempre il 3-5-2. Portiere sarà il giovane Meret, fresco di approdo in Nazionale, mentre in difesa giocheranno Giani, Gasparetto e Vicari. A centrocampo spazio per Arini, Schiattarella e Schiavon da centrali mentre sugli esterni non potranno mancare Costa e Ghiglione. La coppia offensiva della Spal vedrà sempre Floccari e Antenucci partire dal primo minuto per provare a scardinare la difesa del Novara.

Il modulo che invece sceglierà Boscaglia per provare a risollevare i suoi ragazzi sarà il 3-5-2. In porta giocherà Da Costa mentre in difesa agiranno Mantovani, Troest e Chiosa. In mezzo al campo spazio per Casarini e Cinelli interni mentre sugli esterni ci saranno Calderoni e Kupisz. Più avanzato invece sarà il trequartista ex Brighton, Andrea Orlandi che sta facendo molto bene. In avanti invece Galabinov e Sansone.

La Spal gioca in modo molto ordinato e senza lasciare nulla di intentato. Da un paio di giornate la squadra non gira più come all'inizio, ma la situazione sta via via migliorando col lavoro. Antenucci e Floccari compongono una coppia d'attacco che a tratti è davvero micidiale. Arini a centrocampo è il fulcro della squadra ferrarese che contro il Novara non può permettersi di lasciare punti per strada. Anche perché si tratta di un antipasto dei play-off di fine stagione.

Proprio il Novara da qualche settimana ha perso lo smalto e la verve tipica della formazione piemontese. Calo evidente che ha portato la squadra fuori dai play-off: Galabinov trascinatore anche se da qualche settimana predica nel deserto. In calo Sansone, mentre Orlandi si sta dimostrando all'altezza di un campionato ostico come la B dopo le ottime esperienze in Inghilterra. Difesa molto solida e robusta che è caratterizzata da elementi di spessore come Mantovani e Chiosa che stanno dando fisicità e qualità all'intero reparto.

Mister Semplici dopo il k.o. di Avellino si è detto ottimista anche perché la posizione in classifica è assolutamente ottima. Le avversarie non corrono per ora e perciò l'ex mister della Primavera della Fiorentina vuole continuare a vedere il bel gioco delle ultime settimane. Situazione complessa in casa Novara: Boscaglia si è detto consapevole che in caso di sconfitta i play-off si allontanerebbero. L'ex tecnico del Trapani ha mandato un messaggio chiaro ai ragazzi ovvero quello di credere nell'obbiettivo spareggi che è assolutamente alla portata. Ci sono tutte le carte in regola per assistere ad una gara molto divertente al Mazza di Ferrara.

Stando alle quote proposte da uno dei più celebri bookmaker come Bwin, la vittoria della Spal viene quotata a 1.75 mentre il pareggio contro il Novara ha una quota di 3.40. A 4.60 invece viene quotato il colpaccio del Novara in terra ferrarese, dimostrazione di quanto sulla carta sia difficile da pronosticare tale risultato.

Diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky per Spal Novara, martedì 4 aprile 2017 alle ore 20.30, trasmessa sul canale del bouquet satellitare numero 251 (Sky Calcio 1 HD) mentre per gli abbonati alla pay tv ci sarà anche la possibilità di seguire il match in diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (34^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.