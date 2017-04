Tuttocuoio Siena/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Lega Pro: Irakli Shekiladze (Tuttocuoio) in azione (Foto LaPresse)

DIRETTA TUTTOCUOIO SIENA: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Tuttocuoio Siena, diretta dall'arbitro Marco D'Ascanio, si gioca alle ore 18:30 di martedì 4 aprile e vale per il girone A di Lega Pro 2016-2017, giunto alla sua trentatreesima giornata. Il Tuttocuoio non vuole sbagliare anche perché la partita potrebbe realmente dire a cosa può ambire la squadra di casa. La squadra è reduce dalla sconfitta rimediata contro la Pistoiese che ha fatto sì che i verdi fossero in zona retrocessione.

Ora la situazione si complica ma la squadra di Fiasconi continua a credere nella salvezza diretta che non è certo impossibile al momento. Scazzola e i suoi ragazzi invece sono la grande delusione del girone A. Visti i nomi che compongono la squadra senese era lecito attendersi qualcosa di più. La sconfitta con la Cremonese nell'ultimo turno ha gettato nello sconforto l'ambiente e ha fatto sì che nascesse una forte contestazione nei confronti della dirigenza.

Situazione difficile anche perché i play-off sono ormai irraggiungibili vista la distanza che ora c'è tra i toscani e la Pro Piacenza che occupa l'ultima posizione utile per gli spareggi promozione. Mister Fiasconi è pronto a puntare sui migliori uomini per provare a vincere una gara che, almeno sulla carta, non sembra affatto impossibile.

Il modulo scelto dal tecnico del Tuttocuoio sarà il 4-3-3 che vedrà tra i pali l'ex Juventus, Timothy Nocchi. In difesa invece ci saranno Mulas, Bachini, Falivena e Picascia. In mezzo al campo spazio per Berardi, Caciaglia e Serinelli che comporranno il trio di centrocampo. In avanti sugli esterni giocheranno Ferrari e Gelli che avranno il compito di fornire palloni utili per il centravanti che sarà Shekiladze. Invece il Siena punterà sul solito 4-3-3 che vedrà in porta Moschin. Difesa con D'Ambrosio, Terigi, Panariello e Iapichino. A centrocampo invece le mezze ali saranno Saric e Gentile con Guerri a fare il mediano. In avanti tridente con Ciurria e Vassallo a supporto dell'unica punta che sarà Marotta. Dalla panchina pronto il supporto dell'ex bomber del Benevento e della Reggina, Alessio Campagnacci.

La squadra del Tuttocuoio punta molto sulla rapidità dei suoi esterni d'attacco che però nelle ultime settimane sono sembrati in calo. Shekiladze è il bomber principale mentre in mezzo al campo Caciaglia è un elemento di grande qualità che piace anche a squadre di categoria superiore. Il Siena fin qui ha dimostrato enorme discontinuità. Sicuramente Ciurria e Vassallo sono giovani talentuosi in attacco. L'esperienza di uno come Marotta può fare la differenza contro il Tuttocuoio. Senza dimenticare che anche il centrocampo con Saric e Guerri può dire la sua nella sfida contro i rivali del Tuttocuoio.

Per quel che riguarda le scommesse, la vittoria dei padroni di casa viene quotata dall'agenzia Bwin a 2.10 mentre il pareggio a 2.50. Difficile la vittoria del Siena che invece viene quotata a 2.40 dallo stesso autorevole bookmaker.

Mister Fiasconi ha chiesto concentrazione ai suoi ragazzi. Il tecnico ha detto di sapere che la sua squadra può giocarsi le sue carte per la salvezza. Non bisogna commettere passi falsi in un derby che può essere fondamentale per il prosieguo di stagione. Scazzola invece ha ammesso di vivere un momento difficile ma di poterne uscire in qualsiasi momento. Un colpo in casa del Tuttocuoio potrebbe cambiare le cose e regalare una gioia immensa alla formazione verde che vuole solo vincere.

Anche Tuttocuoio Siena, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; avrete tuttavia la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, accedendo al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per la stagione della terza serie (anche la Coppa Italia) e che da quest'anno richiede il pagamento di una quota in abbonamento.

