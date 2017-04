Verona Spezia / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Verona Spezia, LaPresse

DIRETTA VERONA SPEZIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 34^ GIORNATA) - Verona Spezia, diretta dall'arbitro Nasca, martedì 4 aprile 2017 alle ore 20.30, sarà una delle sfide del fitto programma del turno infrasettimanale del campionato di Serie B e dovrebbe essere una delle gare più belle della giornata. Una sfida ricca di motivazioni per entrambe le formazioni che non hanno alcuna intenzione di lasciare punti per strada.

Il momento è cruciale e perdere uno scontro diretto potrebbe rivelarsi micidiale per raggiungere i propri obbiettivi. Innanzitutto, per quanto concerne il Verona, la squadra di Pecchia ancora non ha trovato un equilibrio in questo girone di ritorno. Andamento da bassa classifica e tifosi che mugugnano visto che il primo posto è distante. La vittoria di Trapani ha ridato entusiasmo a una piazza che ha avuto paura di uscire addirittura dai play-off. Situazione complessa per lo Spezia: una sconfitta al Bentegodi potrebbe essere quasi una sentenza. Infatti i liguri non possono perdere nell'impianto scaligero in quanto direbbero addio in anticipo al sogno degli spareggi per la massima serie. Spezia che venderà cara la pelle anche perché non può più commettere passi falsi dopo il brutto k.o. rimediato in casa contro il Benevento. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (34^GIORNATA)

Il Verona di Pecchia scenderà in campo con il 3-5-2 che ha fatto molto bene nell'ultima trasferta di campionato contro il Trapani. La squadra scaligera avrà in porta l'argentino Nicolas con Bianchetti, Caracciolo e Ferrari a comporre la linea di difesa. A centrocampo non mancheranno i Franco Zuculini, Bruno Zuculini e Zaccagni che saranno gli interni. Invece sugli esterni agiranno sicuramente Pisano e Souprayen. La coppia d'attacco sarà composta dal capocannoniere della categoria, Giampaolo Pazzini, e dal fantasista ex Livorno, Luca Siligardi.

Invece in casa Spezia si guarda con grande ottimismo alla sfida di Verona che potrà essere un crocevia fondamentale della stagione. Di Carlo punterà sul 4-3-3 che vedrà Chichizola in porta con Valentini, De Col, Ceccaroni e Migliore in difesa. A centrocampo spazio per Djokovic, Signorelli e Sciaudone mentre il tridente offensivo sarà composto da Granoche come punta centrale che sarà supportato da Fabbrini e Piccolo. Dalla panchina il brasiliano ex Verona e Cagliari, Nené.

L'Hellas Verona ha in Siligardi colui che ha il compito di creare azioni e soprattutto gioco. Una sfida che non si può sbagliare quella contro uno Spezia che è in calo evidente già da diverse settimane. Gli uomini di Pecchia puntano molto anche su Pazzini, bomber implacabile che sta facendo la differenza in serie B da settimane. La formazione gialloblu non può fare a meno di lui: ha perso quasi tutte le sfide in cui l'ex ariete del Milan non è partito dall'inizio.

Nello Spezia è El Diablo Granoche l'elemento più pericoloso che con la sua esperienza può rivelarsi decisivo sotto porta. L'ex centravanti della Triestina crea tantissimi spazi e soprattutto fa giocare bene la formazione spezzina. Senza dimenticare Sciaudone che ha dimenticato la parentesi salernitana e si sta rilanciando ampiamente con la maglia dello Spezia. La gara del Bentegodi è così l'opportunità giusta per mettere alla prova le reali ambizioni di uno Spezia che, fin dall'inizio della stagione, punta con decisione alla promozione in serie A e perciò non vorrà certo mancare dalla zona play-off.

Pecchia ha detto di essere contento per quanto sta facendo la sua squadra in questa fase e soprattutto si è detto ottimista per il futuro. Il primo posto non è andato e perciò bisognerà continuare a fare punti per mettere pressioni a Spal e Frosinone che in questo momento sembrano dare qualcosa di più in campo. Invece mister Di Carlo ha provato a spronare i suoi ragazzi, ammettendo di sapere che sanno essere più pericolosi. Si aspetta una prova d'orgoglio da una gara ostica come quella che sarà al Bentegodi di Verona. Ci sarà da sudare e soffrire ma i play-off sono alla portata della squadra bianconera che vorrà fare uno sgambetto alla blasonata squadra veronese.

Bwin dà come favorito per quanto concerne le scommesse il Verona: la formazione scaligera può pagare 1.75 volte la puntata iniziale secondo il bookmaker. Il pareggio viene quotato a 3.30 mentre a 4.75 il colpo dello Spezia in terra veneta.

Diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky per Verona Spezia, martedì 4 aprile 2017 alle ore 20.30, trasmessa sul canale del bouquet satellitare numero 252 (Sky Calcio 2 HD) mentre per gli abbonati alla pay tv ci sarà anche la possibilità di seguire il match in diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (34^GIORNATA)

