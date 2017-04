Vicenza Trapani / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Vicenza Trapani, LaPresse

DIRETTA VICENZA TRAPANI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 34^ GIORNATA) - Vicenza Trapani, diretta dall'arbitro Pasqua, martedì 4 aprile 2017 alle ore 20.30, sarà una delle sfide del fitto programma del turno infrasettimanale del campionato di Serie B. Scontro salvezza cruciale al Menti di Vicenza dove scenderanno in campo la formazione di Bisoli e il Trapani di Calori. Vicenza che viene dalla sconfitta rimediata contro il Perugia nell'ultimo turno. Una partita che ha gettato nello sconforto l'ambiente che ora vede con grande paura la zona retrocessione avvicinarsi sempre di più. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (34^ GIORNATA)

La squadra veneta non può commettere passi falsi così come i siciliani: il Trapani potrebbe essere quasi all'ultima chiamata per la salvezza poiché una sconfitta andrebbe solamente a complicare i piani della squadra. Calori ha provato a caricare l'ambiente dopo la sconfitta col Verona ma la speranza di potersi salvare è ancora viva ed accesa. Motivo per cui ci sono davvero tutte le carte in regola per assistere ad un incontro bello e ricco di emozioni tra Vicenza e Trapani. Nessuna delle due vuole regalare punti ad una diretta concorrente per una salvezza che, mai come quest'anno, varrebbe tantissimo.

Una gara fondamentale per il Vicenza che vuole vincere per provare a distanziare la zona play-out in cui al momento si trova. Il modulo di mister Bisoli sarà il 4-4-1-1. In porta giocherà Vigorito con Pucino, Esposito, Zaccardo e Bianchi in difesa. A centrocampo agiranno invece Vita, Gucher, Signori ed Orlando che avranno il compito di contenere i mediani dei siciliani. Il trequartista sarà Bellomo mentre in avanti ci sarà De Luca in avanti a provare a segnare contro il Trapani.

I siciliani invece hanno intenzione di proseguire su quanto stanno facendo da qualche settimana a questa parte. Un buon rendimento per gli uomini di Calori che solo con una vittoria potrebbero avvicinare ancora di più la zona play-out e sperare nella salvezza. Il modulo dell'ex tecnico del Brescia sarà 4-3-1-2 con Pigliacelli in porta, Casasola, Pagliarulo, Legittimo e Rizzato in difesa. A centrocampo invece largo a Colombatto, Maracchi e Barillà mentre sarà Coronado il trequartista, uno dei più in forma della serie B. In attacco invece agiranno Jallow e Citro per segnare in terra veneta.

Salvezza che per il Vicenza passa ovviamente dagli uomini migliori di questa fase della stagione. Nessuno può sbagliare e perciò i biancorossi hanno voglia di puntare sui migliori. De Luca in avanti sta facendo abbastanza bene anche se ha bisogno di palloni dal centrocampo. L'ex Bari è comunque fondamentale anche per creare spazi così come Bellomo che con la sua qualità crea spazi utili agli inserimenti. In difesa c'è bisogno di una prestazione gagliarda per resistere ad un Trapani che comunque vive un ottimo momento di forma.

In casa Trapani è Coronado il faro della squadra guidata da mister Calori. Il brasiliano con la sua tecnica e soprattutto con le sue doti tecniche, si dimostra di partita in partita un ottimo elemento. La squadra granata punta molto su di lui che crea tantissimo a favore dei compagni e segna anche. Bene anche Maracchi che da quando è arrivato a gennaio si sta rivelando come una piacevole sorpresa per il sodalizio siciliano. Una gara fondamentale anche per capire se la sconfitta interna contro il Verona sarà dimenticata o se lascerà segni evidenti nella mentalità del Trapani.

Mister Bisoli ha chiesto calma e concentrazione ai suoi ragazzi, consapevole di entrare nella fase più delicata della stagione. La squadra veneta non può lasciare punti per strada e se vuole salvarsi ha bisogno di una vittoria a partire dalla prossima gara col Trapani. Consapevole di essere chiamato ad una piccola impresa mister Calori che col suo Trapani vuole la salvezza. Il tecnico ha ammesso di credere ampiamente in un traguardo che solo qualche settimana fa sembrava letteralmente impossibile per i siciliani che apparivano condannati alla Lega Pro. Una sfida che perciò è ricca di motivazioni e potrà dire molto su quelle che saranno le reali ambizioni della formazioni in campo: la salvezza passa dal Menti.

Per quanto riguarda il mondo delle scommesse, la gara del Menti potrà essere interessante anche per provare a vincere qualcosa. L'1 viene quotato da Bwin a 2.00 mentre il pareggio a 3.10. A 4.00 invece è quotata la vittoria del Trapani in terra veneta.

Diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky per Vicenza Trapani, martedì 4 aprile 2017 alle ore 20.30, trasmessa sul canale del bouquet satellitare numero 257 (Sky Calcio 7 HD) mentre per gli abbonati alla pay tv ci sarà anche la possibilità di seguire il match in diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (34^ GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.