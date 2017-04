Video/ Inter-Sampdoria (1-2): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 30^giornata)

LaPresse

VIDEO INTER-SAMPDORIA (RISULTATO FINALE 1-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 30^GIORNATA) - Terza sconfitta interna per l'Inter, la seconda nelle ultime tre partite al Meazza per i nerazzurri che lo avevano trasformato in un fortino nel corso dell'inverno ma che ora hanno cominciato a lasciare fin troppi punti per strada; San Siro inoltre si conferma un campo fortunato per la Sampdoria che dopo aver battuto il Milan si ripete anche contro i nerazzurri, ottenendo così la quarta vittoria esterna dall'inizio del campionato. Per quanto riguarda le statistiche inerenti il match, va indubbiamente messo in risalto il 54% di possesso palla dei nerazzurri che hanno manovrato ben 33 azioni ma sono andati in porta solamente in 6 occasioni, a conferma delle difficoltà degli uomini di Pioli nell'affacciarsi dalle parti di Viviano che con 5 parate si è comunque dato da fare tra i pali. L'Inter paga comunque i 26 palloni persi e i 20 passaggi sbagliati per colpa delle giocate fin troppo imprecise dei suoi interpreti. I 16 tiri dalla bandierina non sono bastati per strappare i tre punti, anche se il gol di D'Ambrosio è nato proprio dagli sviluppi di uno dei tanti corner battuti dai nerazzurri. I blucerchiati con 5 tiri in porta, 6 occasioni da gol, 18 palloni recuperati e 17 azioni manovrate hanno comunque dimostrato di essere pienamente in partita dall'inizio alla fine, e la vittoria non può essere frutto di coincidenze: la squadra di Giampaolo annovera elementi validissimi e una rosa di tutto rispetto, il nono posto in classifica è frutto dell'ottimo lavoro compiuto dai blucerchiati soprattutto nel girone di ritorno, dopo aver accusato qualche battuta a vuoto di troppo nella prima parte del campionato.

LE DICHIARAZIONI -- Fabio Quagliarella, al termine della gara, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Vittoria importantissima, battere un calcio di rigore a cinque minuti dal novantesimo in un campo pesante come quello di San Siro non è uno scherzo ma è giusto che sia stato io a prendermi questa responsabilità, Handanovic lo conoscevo bene visto che siamo stati compagni di squadra per due anni e sapevo che dovevo solamente mettere il pallone sotto la traversa se volevo batterlo. Abbiamo dimostrato di essere una squadra che se la gioca sempre a viso aperto, a prescindere dal valore e dal blasone dell'avversario, si tratta sicuramente di un'annata straordinaria visti i due derby vinti e ora questa soddisfazione. Il nostro top player? Sicuramente il mister, ci fa lavorare tanto, e giustamente visto che siamo una squadra giovane e i risultati gli stanno dando ragione, i momenti di difficoltà ci hanno fatto crescere e ci hanno aiutato a trovare la giusta maturità per vincere partite come questa".

Ai microfoni di Sky Sport il tecnico dell'Inter, Stefano Pioli, prova ad analizzare la sconfitta: "Stasera abbiamo sprecato un'occasione importante, purtroppo è successo che dopo il pari della Samp ci siamo fermati smettendo di giocare da squadra e ognuno ha pensato per sé, e in questi casi diventa ancora più difficile fronteggiare degli avversari per giunta in ottima forma. Avevamo comunque preparato la gara nel migliore dei modi e l'approccio non è stato negativo, purtroppo sono venuti a mancare degli equilibri che nel primo tempo ci avevano permesso di tenere testa ai blucerchiati e che nella ripresa abbiamo smarrito, inoltre non siamo stati bravi a concretizzare le palle gol a disposizione nell'arco dei novanta minuti. Credevo che nella fase di costruzione Brozovic potesse rappresentare l'alternativa migliore, invece ha commesso un'ingenuità grave nell'episodio del rigore".

Le parole di Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport: "6 punti a San Siro, 2 derby vinti, devo dire che questa sta diventando una stagione irripetibile e un mio amico scherzando mi ha detto di andarmene via a fine stagione perché chissà quando mi ricapita. Pensiamo piuttosto a goderci questi successi perché sono strameritati, i miei ragazzi si sono comportati benissimo e hanno saputo dare la giusta importanza a questa gara contro una squadra forte come l'Inter, molte volte lo si dà per scontato ma sono i calciatori a fare la fortuna dell'allenatore, per non parlare di tutti i componenti nello staff medico che lavorano sodo dietro le quinte. Per il rinnovo è solo questione di tempo e dettagli, mi trovo molto bene qui a Genova con questo gruppo".

