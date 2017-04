Viterbese Pistoiese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Lega Pro: la Viterbese va a caccia dei playoff (Foto LaPresse)

DIRETTA VITERBESE PISTOIESE: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Viterbese Pistoiese, diretta dall'arbitro Luca Detta, va in scena alle ore 14:30 di martedì 4 aprile: siamo nel turno infrasettimanale di Lega Pro 2016-2017, trentatreesima giornata del girone A. I laziali hanno una serie aperta di due vittorie consecutive, il successo casalingo contro la Lucchese e la vittoria fuori casa contro l'Olbia, si punti che hanno permesso ai giallo-blu d'issarsi al settimo posto in graduatoria.

Con un altro successo la Viterbese potrebbe aspirare a qualificarsi al sesto posto, una piazza che permetterebbe di partecipare agli spareggi promozione da una posizione privilegiata. Reduce da una vittoria anche la Pistoiese, che è uscita con entusiasmo rinnovato dopo il successo nel derby contro il Tuttocuoio. Gli arancioni sono vicini alla salvezza, visto che distano sette punti dalla zona playout con sole sei giornate da disputare.

La squadra è in ritardo per provare a raggiungere il treno playoff, visto che è distante sei punti dal decimo posto occupato dalla Pro Piacenza. I toscani ci proveranno comunque, in modo da non lasciare nulla al caso e non avere rimpianti. La Viterbese Castrense, guidata da mister Rosolino Puccica, per la gara in oggetto avrà tutta la rosa disponibile, visto che non ci sono calciatori squalificati e persino l'infermeria è vuota. Nell'elenco dei diffidati invece si sono quattro calciatori: il difensore centrale Dierna, il terzino sinistro Pacciardi e i centrocampisti Cuffa e Doninelli.

Il modulo di gioco utilizzato dai giallo-blu sarà il 4-2-3-1, schieramento molto offensivo che permette di tenere sotto pressione gli avversari sulle fasce. Il portiere sarà Iannarilli, il quale difenderà i pali con l'aiuto dei quattro difensori Pandolfi, Miceli, Celiento e Pacciardi. I due centrocampisti saranno Cardore e Doninelli, mentre sulla trequarti ci saranno Falcone, Neglia e Varutti. L'unica punta centrale della squadra laziale sarà il gambiano Sulayman Jallow, fratello dell'attaccante del Trapani.

La Pistoiese risponderà con il modulo 5-4-1. L'unico assente sarà Gianluca Romiti, che ha saltato tutta la stagione per un brutto infortunio al legamento crociato. I giocatori che dovranno stare attenti a non farsi ammonire, in quanto inseriti nella lista dei diffidati, sono i difensori centrali Priola e Colombini e il centrocampista Benedetti. Il portiere sarà Feola, mentre i difensori saranno Guglielmotti, Boni, Fissore, Priola e Zanon. A centrocampo ci sarà spazio per i due interni Proia e Benedetti e i due centrocampisti laterali Bellazzini e Gyasi. In attacco tutto ricadrà sulle spalle del centravanti Rovini, capocannoniere della squadra toscana.

La strategia di gioco della Viterbese Castrense si concentrerà soprattutto sul lavoro degli esterni d'attacco, che proveranno a puntare l'uomo e a creare la superiorità numerica. In tal senso è indirizzata la difesa a cinque della Pistoiese che non vuole farsi cogliere alla sprovvista. Due elementi chiave saranno senz'altro gli attaccanti, rispettivamente Jallow e Rovini, sui quali verranno recapitati gran parte dei palloni.

Per quanto riguarda le quote su questa partita, analizziamo quanto ci dice l'agenzia di scommesse Paddy Power. La vittoria della Viterbese (segno 1) vale 2,00 mentre siamo a 3,60 per la vittoria della Pistoiese, ovviamente contraddistinta dal segno 2. Il pareggio, segno X, vale invece 3,25 volte la somma che metterete sul piatto.

Anche Viterbese Pistoiese, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; avrete tuttavia la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, accedendo al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per la stagione della terza serie (anche la Coppa Italia) e che da quest'anno richiede il pagamento di una quota in abbonamento.

