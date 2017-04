AlbinoLeffe Reggiana/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta AlbinoLeffe Reggiana (Foto LaPresse)

DIRETTA ALBINOLEFFE REGGIANA: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - AlbinoLeffe Reggiana, partita diretta dall'arbitro Vincenzo Fiorini, va in scena mercoledì 5 aprile alle ore 16:30; siamo nella trentatreesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017 e la partita metterà faccia a faccia due squadre che sono in lotta per i play off. Traguardo molto più vicino per gli emiliani che per i seriani, che comunque al momento stazionano al nono posto e rientrerebbero fra le squadre che prendono parte agli spareggi.

Tuttavia gli ultimi risultati non sorridono alla compagine lombarda, che ha prima perso in casa contro il Modena e successivamente pareggiato a reti bianche in casa del Bassano Virtus. Risultati che hanno permesso al Santarcangelo di avvicinarsi a soli tre punti di distanza, vantaggio che non può far dormire sonni tranquilli alla squadra bergamasca. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

La Reggiana come ricordato in precedenza è in una posizione più tranquilla, in quanto ha distanziato l'undicesimo posto, che la escluderebbe dai play off, di dodici punti. Con sole sei giornate da disputare si può tranquillamente affermare che il traguardo è stato raggiunto e che la squadra si giocherà le proprie carte per tentare la scalata verso la complicata ma non impossibile promozione nel campionato cadetto.

Tuttavia la squadra granata non vince da diverse giornate e ha bisogno di tornare ad assaporare i tre punti. L'Albinoleffe, in vista di questa gara, non potrà contare sull'apporto degli infortunati Achille Coser e Francesco Virdis, e avrà nella lista dei diffidati l'esperto centrocampista centrale Massimo Loviso.

La formazione scelta dal tecnico Massimiliano Alvini non si discosterà dal modulo di gioco 3-5-2. Il portiere titolare sarà Nordi, sostenuto dalla difesa a tre con il capitano Gavazzi, Scrosta e Zaffagnini. La formazione prevede inoltre lo schieramento del mediano, che sarà Giorgione, e delle due mezzali Di Ceglie e Loviso. I due centrocampisti esterni saranno Gonzi e Anastasio e in avanti ci sarà il solito tandem composto dalle punte centrali Montella e Mastroianni.

La Reggiana non ha squalificati o infortunati e nell'elenco dei diffidati ha esclusivamente il centrocampista centrale Dario Maltese. La formazione scelta dall'allenatore Leonardo Menichini sarà il 4-3-2-1 con l'albero di Natale e prevederà l'utilizzo dell'estremo difensore Narduzzi. Con lui in difesa ci saranno i due esterni Ghiringhelli e Contessa e i due difensori centrali Sabotic e Rozzio. A centrocampo verranno impiegati il mediano Genevier, che è anche il capitano della squadra emiliana, e le due mezzali Calvano e Sbaffo. Sulle trequarti offensiva giocheranno Carlini e Cesarini, mentre l'unica punta centrale in campo sarà Marchi.

Si tratterà di una gara molto combattuta e interessante, con la possibilità di una discreta cornice di pubblico visto che le dimensioni dell'impianto di gioco lo permettono. La Reggiana proverà ad impensierire gli avversari con i movimenti fra le linee, che tanto mettono in difficoltà le difese. Per questo ci saranno due trequartisti, abili a difendere palla e far salire la squadra. L'obiettivo è servire il centravanti Ettore Marchi, che non segna da troppo tempo e ha bisogno di sbloccarsi soprattutto mentalmente.

Secondo l'agenzia di scommesse Intralot, una di quelle che ha stilato le quote per questa partita, la squadra favorita è l'Albinoleffe, al quale è stata assegnata una quota di 2.50. Il risultato di pareggio vale 3, la vittoria esterna della Reggiana ha quota 2.85.

Anche AlbinoLeffe Reggiana, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; avrete tuttavia la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, accedendo al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per la stagione della terza serie (anche la Coppa Italia) e che da quest'anno richiede il pagamento di una quota in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

