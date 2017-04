Ancona Teramo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ancona Teramo (Foto LaPresse)

DIRETTA ANCONA TERAMO: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Ancona Teramo sarà diretta dall'arbitro Riccardo Panarese; squadre in campo alle ore 20:30 di mercoledì 5 aprile per la sfida che vale la trentatreesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. I padroni di casa si trovano all'ultimo posto nella graduatoria, a causa di una sanguinosa serie di sei sconfitte consecutive. La situazione si è fatta ancora più complicata dopo i risultati maturati nell'ultimo turno, e la zona play out, ultimo salvagente per provare ad agguantare una salvezza disperata, ora è lontana ben sette lunghezze.

In penultima posizione ci sono a pari merito Lumezzane, Alma Juventus Fano e lo stesso Teramo, galvanizzato dopo i sette punti conquistati nelle ultime tre gare. Gli abruzzesi non stanno vivendo certamente la loro migliore stagione, ma sembrano aver trovato il bandolo della matassa e puntano alla salvezza diretta, che al momento dista solo due punti ed è rappresentata dal quindicesimo posto dove staziona il Modena. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Fondamentale per il prosieguo il successo interno contro la Sambenedettese, una liberazione per i tifosi biancorossi, che quest'anno hanno potuto gioire in poche occasioni. Prima di procedere con l'analisi del match bisogna stilare le probabili formazioni. Nell'Ancona non ci sono calciatori infortunati, ma fra gli squalificati figura il nome di Daniel Kofi Agyei, che nella sfortunata sconfitta di Lumezzane è stato espulso dall'arbitro dopo una doppia ammonizione.

Nell'elenco dei diffidati invece sono presenti l'ala sinistra Marco Frediani, in gol nell'ultima sfida, e la punta centrale Matteo Momentè. La formazione schierata dal tecnico Tiziano De Patre utilizzerà il modulo di gioco 4-2-3-1, schierando fra i pali il portiere Anacoura. Assieme a lui ci saranno i due difensori laterali Daffara e Nicolao, e i due difensori centrali Cacioli e capitan Ricci. I due perni di centrocampo saranno Zampa e Djuric, mentre sulle fasce si posizioneranno Frediani e Forgacs. Da trequartista, alle spalle dell'unica punta Momenté, ci sarà Bariti.

Il Teramo di mister Guido Ugolotti gode di ottima salute, e oltre a non avere giocatori infortunati non ha calciatori squalificati o nella lista diffidati. Situazione dunque rosea in vista di una gara fondamentale. Il modulo scelto per la gara in oggetto sarà il classico 4-4-2, con il quale la squadra sta fornendo le migliori prestazioni da un po' di tempo a questa parte. In porta giocherà Narciso, dinanzi a lui i due terzini Sales e Karkalis e i due difensori centrali Caidi e capitan Speranza. I due interni di centrocampo saranno Ilari e Amadio, sulle fasce ci saranno Spighi e Di Paolantonio. Per completare la squadra ci saranno le due punte centrali Sansovini e Fratangelo, che ha segnato il primo gol nell'ultimo match giocato.

L'Ancona sarà costretto a fare la partita, poiché la gara contro il Teramo rappresenta una vera e propria ultima spiaggia. I marchigiani dovranno provare in tutti i modi a segnare, sfruttando delle azioni su calcio da fermo o dei contropiedi fulminei; inoltre dovranno difendersi con ordine e precisione, per non lasciare occasioni a due attaccanti rapaci come Fratengelo e Sansovini.

Le quote Paddy Power per scommettere su questa partita di Lega Pro ci dicono che a essere favorita è l'Ancona, sia pure di poco: 2,55 per la sua vittoria (segno 1) contro il 2,80 per l'affermazione del Teramo (segno 2), mentre il pareggio vi farebbe vincere 2,90 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Anche Ancona Teramo, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; avrete tuttavia la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, accedendo al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per la stagione della terza serie (anche la Coppa Italia) e che da quest'anno richiede il pagamento di una quota in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

