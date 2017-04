BANDIERA NAZISTA A CHIAVARI/ Denunciato un badante: incitava dal balcone cori fascisti degli ultrà dell'Ascoli

Foto La Presse

BANDIERA NAZISTA ENTELLA, DENUNCIATO UN BADANTE CHE ESPONE LA SVASTICA FUORI DAL COMUNALE - L'immagine diventa subito virale e il web si indigna di quanto accaduto. Una bandiera nazista con tanto di svastica infatti è stata esposta fuori da un terrazzo appena al confine delle tribune dello stadio Comunale di Chiavari dove ieri sera si stava giocando la gara Entella-Ascoli valida per il campionato di Serie B. Per questo gesto è stato denunciato un badante di quaranta anni che ha sottolineato la sua simpatia per l'estrema destra, ma che di certo ha superato dei limiti commettendo di fatto un reato. La cosa più importante è il valore aggiunto che hanno avuto i social network in questa vicenda perchè in una società globalizzata come la nostra è ovvio che è importante sempre e comunque riuscire a portare qualcosa di utile di fronte a una situazione così grave. Staremo a vedere quali saranno i provvedimenti, ma di sicuro il dispiacere da parte del pubblico è già un segnale positivo.

