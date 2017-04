Barcellona Siviglia/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni e risultato live (oggi, Liga)

Diretta Barcellona Siviglia - LaPresse

DIRETTA BARCELLONA SIVIGLIA INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, RISULTATO LIVE (OGGI MERCOLEDI’ 5 APRILE 2017, LIGA 30^ GIORNATA) - Barcellona Siviglia, diretta dall'arbitro Clos Gomez, sarà senza dubbio il pezzo forte della 30^ giornata della Liga spagnola in turno infrasettimanale: appuntamento stasera alle ore 19.30 al Camp Nou, dove il Barcellona secondo in classifica ospita il Siviglia quarto. Va però detto che la squadra di Jorge Sampaoli sta vivendo un periodo molto complicato: tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro giornate più l’eliminazione dalla Champions League e adesso la trasferta sul campo del Barcellona, non proprio l’occasione ideale per uscire dalla crisi nella quale il Siviglia è scivolato quasi di colpo nell’ultimo mese, dopo una stagione fino a quel momento più che buona. D’altro canto i blaugrana di Luis Enrique devono inseguire il Real Madrid, che ha due punti di vantaggio e ha pure una partita da recuperare, dunque pure per il Barcellona è vietato rallentare se non vogliono rischiare di compromettere le possibilità di vincere il campionato.

Dando uno sguardo alle probabili formazioni, la notizia principale è senza dubbio il recupero di Leo Messi, di conseguenza il Barcellona dovrebbe tornare all’assetto consueto con l’attacco stellare formato dalla pulce più Neymar e Suarez e formazione titolare anche negli altri reparti, imperniati su Mascherano per quanto riguarda la difesa e Iniesta a centrocampo, fatta naturalmente eccezione per gli indisponibili Arda Turan, Rafinha e Vidal.Gli infortunati del Siviglia sono invece Tremoulinas, Krohn-Dehli, C. Fernandez, Rami e Mercado. Gli ospiti dovrebbero schierarsi con il modulo 4-2-3-1 con Vitolo, Nasri e Sarabia che agiranno alle spalle della punta centrale Ben Yedder. Non resta altro che dare l’appuntamento per seguire Barcellona-Siviglia in diretta tv: la partita sarà visibile su Fox Sports, il canale numero 204 della piattaforma satellitare Sky. Di conseguenza, per gli abbonati sarà disponibile anche la diretta streaming video che sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go.

© Riproduzione Riservata.