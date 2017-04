Catania Francavilla/ Info streaming video diretta Sportube, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Catania Francavilla, Foto LaPresse

DIRETTA CATANIA FRANCAVILLA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Catania Virtus Francavilla, diretta dal signor Cipriani di Empoli, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 18.30, sarà una sfida molto importante in chiave play off nel turno infrasettimanale di Lega Pro. La crisi nera dei rossoazzurri infatti continua, con gli etnei che sul campo del Catanzaro hanno subito la loro quinta sconfitta consecutiva in campionato.

Dopo aver cambiato tre allenatori nel giro di poche settimane, per i siciliani è diventata traballante anche la posizione dell'attuale tecnico Pulvirenti. Se anche nell'impegno casalingo contro i pugliesi dovesse arrivare una nuova sconfitta, la società potrebbe valutare il ritono di Pino Rigoli per provare a rincorrere i play off lontani ancora solo due punti. La post season sembra invece a portata di mano della Virtus Francavilla quinta in classifica, anche se i pugliesi, dopo aver vissuto un campionato ruggente da matricola assoluta della categoria, hanno visto rallentare il loro rendimento, ottenendo solamente due punti nelle ultime quattro partite disputate in campionato. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (33^GIORNATA)

Nell'ultimo match casalingo contro il Taranto la squadra di Calabro ha evitato la sconfitta pareggiando a due minuti dal novantesimo grazie a Idda. Il quarto posto occupato dalla Juve Stabia resta lontano quattro lunghezze per il Francavilla, ma almeno domenica scorsa il Siracusa sesto ha mancato l'occasione per il sorpasso perdendo sul campo dell'Akragas.

Allo stadio Massimino di Catania scenderanno in campo queste probabili formazioni: la formazione ospitante schiererà Pisseri estremo difensore alle spalle di Parisi sulla fascia destra e del serbo Djordjevic sulla fascia sinistra come esterni difensivi, mentre il brasiliano Drausio e Bergamelli giocheranno al centro della retroguardia. Bucolo, Biagianti e Fornito a centrocampo faranno muro alle spalle del tridente offensivo, composto da Mazzarani, Russotto e Pozzebon. La Virtus Francavilla affronterà la trasferta sotto l'Etna con Albertazzi in porta e una difesa con tre centrali, Vetrugno, Idda e Pino. La zona centrale di centrocampo sarà presidiata da Biason, Alessandro e Finazzi, mentre sulla fascia destra giocherà Albertini e sulla fascia sinistra Pastore. Abate ed il francese Nzola faranno invece coppia sul fronte offensivo.

Non cambieranno le loro convinzioni a livello tattico i due allenatori, con Pulvirenti che farà partire il Catania col 4-3-3 e Calabro che schiererà la Virtus Francavilla con il 3-5-2. Nella formazione pugliese si sta forse facendo strada un certo appagamento, problematica che non riguarda certo il Catania che senza il recente crollo avrebbe senz'altro potuto insediarsi in zona play off, annullando gli effetti della penalizzazione di sette punti con la quale i rossoazzurri hanno dovuto iniziare la stagione.

Al momento il Catania è la formazione più in difficoltà nel girone C del campionato di Lega Pro, ed i bookmaker ne tengono conto senza però sottovalutare le difficoltà evidenziate dalla Virtus Francavilla. Per questioni di fattore campo gli etnei partono comunque favoriti con vittoria interna quotata 2.15 da Snai, mentre Bet365 fissa a 3.20 la quota relativa al pareggio e Sisal Matchpoint quota 3.50 l'eventuale successo esterno dei pugliesi. Sarà sportube.tv, in diretta streaming video esclusiva per tutti i suoi abbonati, a trasmettere Catania-Virtus Francavilla, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 18.30, sfida per la quale non ci sarà diretta tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (33^GIORNATA)

