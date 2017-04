Catanzaro Foggia/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catanzaro Foggia, Foto LaPresse

DIRETTA CATANZARO FOGGIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Catanzaro Foggia, diretta dal signor Pillitteri di Palermo, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida relativa alla quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Lega Pro. Nel girone C parte con il turno infrasettimanale la volata finale che potrebbe riportare i Satanelli in Serie B dopo diciannove lunghi anni di attesa.

Un sogno spezzatosi sul più bella nella scorsa stagione con la sconfitta nella finalissima dei play off subita contro il Pisa, ma che quest'anno potrebbe concretizzarsi già alla fine della regular season, grazie ai sei punti di vantaggio che a sei giornate dalla fine i rossoneri possono vantare sul Lecce. Domenica scorsa si è consumata un'altra giornata decisiva, con i foggiani vincenti come previsto in casa contro la Paganese (settima vittoria consecutiva per la squadra di Stroppa, undicesima nelle ultime dodici partite di campionato), mentre i salentini sono stati bloccati sul pari senza reti sul campo del Cosenza. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (33^GIORNATA)

Due partite di vantaggio per il Foggia, considerando lo scontro diretto favorevole sarà sufficiente anche arrivare a pari punti per brindare alla cadetteria. Allo stadio Ceravolo i Satanelli si troveranno però di fronte un Catanzaro determinato, capace di battere sempre in casa il Catania nell'ultimo turno e di compiere un balzo improtante in classifica, con la salvezza diretta ora distante solamente una lunghezza per i giallorossi.

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo: il Catanzaro affronterà la sfida con De Lucia in porta, Pasqualoni sull'out difensivo di destra e Sabato sull'out difensivo di sinistra, mentre Sirri e Prestia giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo i due centrali saranno il belga Van Ransbeeck e Maita, mentre il laterale di destra sarà Mancosu e il laterale di sinistra sarà Icardi. In attacco, Giuseppe Giovinco farà coppia con Saraò, con la coppia offensiva a segno con un gol per parte nella vittoria contro il Catania. Il Foggia opporrà Guarna tra i pali e una linea difensiva a quattro con Gerbo, Martinelli, Coletti e Rubin schierati dalla fascia destra alla fascia sinistra. Deli, Agazzi e Vacca formeranno il terzetto di centrocampo, mentre il mattatore del match contro la Paganese con una doppietta realizzata, Mazzeo, guiderà il tridente offensivo affiancato da Chirico e Di Piazza.

4-4-2 confermato per il Catanzaro di Erra, 4-3-3 che rappresenta una certezza per il Foggia di Stroppa. I due allenatori sembrano aver trovato da tempo lo schieramento tattico ideale per trarre il massimo dalle proprie squadre. Chiaramente il Catanzaro dovrà arginare anche uno strapotere atletico di un Foggia che da due mesi ormai non corre ma vola, con l'eccezione della sconfitta di Taranto che ha rappresentato davvero l'eccezione alla regola, col primo posto ormai ipotecato in un campionato che pure finora non ha lesinato colpi di scena in vetta.

La qualità di Foggia si scontrerà con un Catanzaro mosso da grandi motivazioni, e la vittoria esterna viene considerata il risultato più probabile dai bookmaker, con successo esterno quotato 1.95 da William Hill, mentre Paddy Power alza fino a 3.90 la quota relativa al successo interno calabrese. Pareggio quotato invece 3.30 da Bet365. La diretta streaming video via internet (senza diretta tv) sarà esclusiva per gli abbonati al sito sportube.tv per Catanzaro Foggia, giovedì 5 aprile 2017 alle ore 14.30. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (33^GIORNATA)

