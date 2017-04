Chelsea Manchester City/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni e risultato live (oggi)

LaPresse

DIRETTA CHELSEA MANCHESTER CITY INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, RISULTATO LIVE (OGGI MERCOLEDI’ 5 APRILE 2017, PREMIER LEAGUE 31^ GIORNATA) - Chelsea Manchester City, diretta dall’arbitro Mike Dean, sarà senza dubbio il big-match della 31^ giornata della Premier League inglese in turno infrasettimanale: appuntamento stasera alle ore 21.00 italiane a Stamford Bridge, dove andrà in scena un incontro certamente affascinante. Il duello fra Antonio Conte e Pep Guardiola sarà infatti molto importante per entrambe le formazioni: il Chelsea è in fuga, ma sabato ha perso contro il Crystal Palace e una seconda sconfitta consecutiva dei Blues rischierebbe di compromettere il vantaggio sulle inseguitrici accumulato in tanti mesi condotti a ritmo altissimo. D’altro canto il Manchester City è solo quarto, posizione che non può certo essere soddisfacente per una squadra partita con ambizioni ben maggiori ma già eliminata anche in Champions League: ecco perché adesso per il City è fondamentale raggiungere almeno il terzo posto, che permetterà a fine stagione di qualificarsi per la prossima Champions senza dover passare dai preliminari.

Dando uno sguardo alle probabili formazioni, il Chelsea deve fare i conti con l’assenza di Moses per un problema all’alluce: il modulo della squadra di Conte sarà il 3-5-2 con la coppia d’attacco formata da Diego Costa e Hazard, mentre a centrocampo il perno Matic sarà affiancato dalle mezzali Kanté e Fabregas, con gli spagnoli Pedro e Alonso esterni. Infine in difesa ecco Azpilicueta, David Luiz e Cahill davanti al portiere Courtois. Pep Guardiola schiererà invece il Manchester City con il 4-2-3-1: Caballero in porta, Stones-Otamendi coppia centrale, Clichy e Navas terzini. In mediana ecco De Bruyne e Fernandinho, mentre sulla trequarti agiranno Sané, David Silva e Sterling, che comporranno il terzetto alle spalle della prima punta Aguero. Non resta altro che dare l’appuntamento per seguire Chelsea-Manchester City in diretta tv: la partita sarà visibile su Sky Sport 1 e Sky Sport 3, i canali numero 201 e 203 della piattaforma satellitare Sky. Di conseguenza, per gli abbonati sarà disponibile anche la diretta streaming video che sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go.

