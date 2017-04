Detti / Record italiano 400 stile libero, superato Rosolino: che show agli Assoluti! (ultime notizie, oggi)

Gabriele Detti (LaPresse)

DETTI, RECORD ITALIANO 400 STILE LIBERO (ULTIME NOTIZIE, OGGI)- Che Show a Campionato Assoluti di Nuoto 2017! Gabriele Detti ha infatti segnato un nuovo record italiano nei 400 metri stile libero, fermando il cronometro 3'43?36,4 centesimi di secondo il meno rispetto al record precedente di specialità detenuto fino a ieri da Massimiliano Rosolino. Dopo i grandi successi alle recenti olimpiadi di Rio de Janeiro, dove il nuotatore di Livorno, classe 1994 e vincitore di due bronzi olimpici nei 400 stile libero e dei 1500m stile libero, ha voluto sorprendere ancora battendo il record italiano, approfittando di un ottimo stato di forma. Già a marzo infatti a Milano Detti era riuscito a toccare i 3.45, ritoccato poi solo pochi giorni fa nelle batterie degli assoluti di Nuoto in corso a Riccione: il colpaccio pareva possibile quindi ma non era così scontato. Il primato però non è certo un punto di arrivo per lo stessi Detti ma solo di partenza: “ spero di migliorarlo, di abbassarlo ancora. Con un 3.41’ basso l’oro mondiale è possibile, sì, posso ancora limare 1”5 con 2 sarebbe perfetto. Ora con questo record posso pensare alla medaglia mondiale”.

DETTI, RECORD ITALIANO 400 STILE LIBERO, BATTUTO ROSOLINO (ULTIME NOTIZIE, OGGI)- Il nuovo record italiano per i 400 m a stile libero ora porta il nome di Gabriele Detti, due volte medaglia di bronzo nelle score olimpiadi brasiliane e prossima speranza del nuoto azzurro: viene così battuto il precedente record di 3’43”40 fissato da Massimiliano Rosolino nella splendida cornice delle Olimpiadi di Sydney 2000, e che valse al nuotatore la medaglia di argento nella specialità alle spalle dell’insuperabile Ian Thorpe. Se andiamo a vedere lo storico di questo record, vediamo che, prima della grande prova di Gabriele Detti, era stato migliorato da Rosolino, che prima di fissarlo suil 3”43’40 era riuscito a superare il precedente record detenuto dal 1977 da Emiliano Brembilla, passando dal 3”45’96 a 3”45’65. L’ambizione del nuotare toscano comunque non si ferma qui e riguardo al superamento del record di Rosolino ha dichiarato:” A Massi dico, è un onore e lo prendere il testimone, ora spero di tenerlo a lungo, magari altri 17 anni come lui”.

