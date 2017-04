Diretta/ Dinamo Mosca Modena: info streaming video e tv, risultato live (Champions League, oggi)

Diretta Dinamo Mosca Modena (LaPresse)

DIRETTA DINAMO MOSCA LIU JO NORDMECCANICA MOSCA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE, OGGI) – Dinamo Mosca Modena, diretta dagli arbitri Simonovic e Hosnut, è la partita di volley femminile in programma per oggi 5 aprile 2017 alle ore 18.00 presso Sports Palace Dinamo, valido per il ritorno dei play off a 6 della Champions League. Ultimo atto per la formazione di Caprara, che questa sera in terra russa si giocherà un posto nella Final Four del massimo torneo europeo e per poter raggiungere quindi nella parte finale del tabellone l’Imoco volley Conegliano, qualificatasi quale paese ospitante della manifestazione. L’impresa comunque per la formazione modenese appare tutt’altro che semplice e non solo per il fattore campo, decisamente sfavorevole. L

Le ragazze di Caprara infatti questa sera dovranno capovolgere il pesantissimo 3-0 subito all’andata per poter spuntarla contro la formazione russa al Golden set, unica chance per trovare il pass per la Final Four: a dare fastidio ai tifosi delle bianconere più che la sconfitta sono stati i parziali con cui è stata consumata. Ma vediamo cosa era successo al PalaPanini lo scorso 22 marzo, nella sfida di andata: la partita aveva visto Modena effettivamente in campo solo nel primo parziale, per poi scomparire sotto i colpi della Dinamo Mosca, che nel secondo e terzo parziale si erano affermate per 25-13. Se andiamo a vedere qualche dato relativo alla partita si nota immediatamente lo strapotere delle russe: 59%di attacco e tredici muri vincenti, davanti ai quali ben poco ha potuto fare la Brakocevic, unica delle emiliane veramente in partita fino all’ultimo. Disastrosa invece la prestazione di Modena, dove hanno spiccato le statiche negative di Ozsoy e Caterina Bosetti: visto inoltre lo stato di forma della squadra di Caprara negli ultimi match disputati l’impresa potrebbe non rientrare nelle possibilità di Modena.

Ricordiamo infine che il match tra Dinamo Mosca e Liu Jo Nordmeccanica Modena sarà visibile in diretta tv sul canale Sportitalia, che trasmetterà l’evento a partire dalle ore 18.00 sia sul digitale terrestre, dove è possibile trovare il canale al numero 60 del digitale terrestre, che sulla piattaforma satellitare di Sky, al numero 225 del telecomando della tv pay per view. Sarà quindi confermata anche la diretta video streaming della partita di volley femminile, disponibile collegandosi al sito ufficiale www.sportitalia.it a cui però sarà necessario iscriversi per poter accedere al servizio. Consigliamo infine di collegarsi anche sul portale ufficiale della federazioni europea, all’indirizzo www.cevl.lu, per rimanere aggiornati sul risultato in diretta.

