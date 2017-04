Diretta/ Modena Civitanova: info streaming video e tv, risultato live (Champions League, oggi)

Diretta Modena Civitanova (LaPresse)

DIRETTA AZIMUT MODENA CUCINE LUBE CIVITANOVA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE,OGGI)- Modena Civitanova, diretta dagli arbitri Collados e Kozlovskyy, è la partita di volley maschile in programma per oggi 5 aprile 2017 alle ore 20.30 presso il PalaPanini, valida quale match di turno dei playoff a 6 della Champions League. Dopo il campionato di Superlega, che vede le due formazioni in campo una di fronte all’altra nelle semifinali dei Play off scudetto, ora tocca all’Europa assistere al derby tutto italiano tra l’Azimut e la Lube: sfida che non smette mai di emozionare, benché certamente non sia affatto inedita soprattutto in questa stagione 2016-2017.

Vediamo come le due compagini azzurre sono approdate a questa importante fase dei play off a 6 della Champions League, che come nei momenti precedenti si svolgerà su andata e ritorno, con il golden set come ultimo discriminante per decidere le quali fazione alla Final Four in programma a Roma. l’Azimut Modena,dopo un finale di stagione di campionato davvero difficoltoso pare aver ritrovato energia e concentrazione sia in questa fase finale del torneo continentale che nei play off scudetto: il pass per i play off a sei della Champions è stato però strappato a spese della Rzeszow. Conto la formazione polacca gli emiliani si sono riusciti a imporre in trasferta per 3-2 e in casa proprio al PalaPanini con il risultato di 3-1. Inaspettatamente più complesso invece il cammino della Lube Civitanova in Europa, che dopo una partenza sprint ha cominciato a sentire una certa stanchezza dopo tutte le soddisfazioni raccolte in Italia e non solo in questa stagione. Contro Belchatow, la Lube di Blengini, allenatore anche della Nazionale Italiana, ha raccolto una bella vittoria per 3-1 in terra polacca: 2-3 invece il risultato del match di ritorno all’Eurosuole a favore però del Belchatw dove decisivo si è rivelato proprio il golden set, andato ai marchigiani.

Ricordiamo infine che sarà possibile assistere al match tra Modena e Civitanova in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che trasmetterà la partita di volley maschile a partire dalle ore 20.30 sul proprio canale Sky Sport Plus, presente al numero 205 del telecomando della tv pay-per views. Sarà quindi assicurata anche la diretta video streaming dell’incontro tramite l’applicazione Sky go, chiaramente riservata ai soli abbonati al servizio. Consigliamo inoltre di consultare il sito della federazione europea, organizzatrice della Champions League, al sito www.cev.lu, per rimanere aggiornati sul risultato in diretta e le ultime novità.

