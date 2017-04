Diretta Napoli Juventus (LAPRESSE)

DIRETTA NAPOLI JUVENTUS: INFO STREAMING VIDEO, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, RISULTATO LIVE (RAI, COPPA ITALIA) - Napoli Juventus sarà diretta dall’arbitro Luca Banti della sezione di Livorno. Tre giorni dopo il match di Serie A, Napoli e Juventus tornano a sfidarsi allo stadio San Paolo, ma questa volta in palio c’è l’accesso alla finale di Coppa Italia che si disputerà il 2 giugno 2017 all’Olimpico di Roma. Per la semifinale di ritorno l’appuntamento è mercoledì 5 aprile alle ore 20:45: si riparte dal risultato di 3-1 in favore della Juventus, che lo scorso 28 febbraio ha sconfitto il Napoli per 3-1 con i gol di Dybala (doppietta) ed Higuain, mentre la rete dell’iniziale vantaggio partenopeo era stata messa a segno da Callejon.

Come detto, Napoli Juventus è stato anche il big match dell’ultimo turno di campionato: la sfida è terminata in parità, scandita dal botta e risposta tra il bianconero Khedira e l’azzurro Hamsik, per un risultato che non ha soddisfatto appieno nessuna delle due contendenti. Ancor meno il Napoli potrà accontentarsi nella sfida odierna, in cui -per ribaltare il 3-1 subito all’andata- dovrà vincere 2-0 oppure con 3 gol di scarto quindi 4-1, 5-2, 6-3 e via dicendo. In caso di 3-1 per gli azzurri sono previsti tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. Nel quarto confronto stagionale tra le due squadre, il Napoli cercherà quindi il primo successo contro la Juventus: il passaggio del turno si presenta difficile perché i bianconeri potranno gestire una buona dote di vantaggio, d’altra parte la sfida diretta di domenica ha confermato come i partenopei possano giocarsela alla pari con i penta-campioni d’Italia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI NAPOLI-JUVENTUS LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPO REALE - - - - - CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT NAPOLI-JUVENTUS (COPPA ITALIA 2016-2017, SEMIFINALE RITORNO)

Per la seconda volta in pochi giorni, Gonzalo Higuain si ritrova protagonista con un’altra maglia nello stadio che fu suo, e che domenica sera l’ha sommerso di fischi ad ogni pallone toccato. El Pipita non ha avuto modo di incidere sull’ultimo match, allungando a 5 la serie di giornate di campionato senza reti. Max Allegri dovrebbe comunque confermarlo al centro dell’attacco juventino, sorretto dal tridente della trequarti con Cuadrado e Mandzukic esterni e Dybala a spaziare per la metacampo offensiva. Difficilmente il tecnico bianconero farà a meno di Khedira, che dovrebbe comporre il duo di centrocampo assieme a Pjanic: domenica i due hanno confezionato il gol del vantaggio bianconero con una bella combinazione in velocità. Difesa a quattro con Dani Alves a destra, Alex Sandro a sinistra e coppia di mezzo Bonucci-Benatia, tra i pali Neto che quest'anno ha sempre giocato in Coppa Italia. Favorito quindi il modulo 4-2-3-1.

Il Napoli risponderà con il suo tradizionale 4-3-3. Permangono dubbi sulle condizioni del portiere Reina, che rimane in dubbio per il problema ad un polpaccio accusato con la nazionale spagnola. Non dovesse farcela spazio nuovamente al brasiliano Rafael Cabral, mentre la retroguardia a quattro vedrà da destra a sinistra Hysaj, Albiol, Koulibaly e Ghoulam. A centrocampo maglia da titolare in vista per Zielinski (da non escludere l'opzione Rog, mentre Allan dovrebbe partire in panchina), mentre il guineano Diawara si candida per rimpiazzare Jorginho in cabina di regia; a completare il terzetto capitan Marek Hamsik, arrivato a -2 gol dal cannoniere all-time del Napoli ovvero un certo Diego Armando Maradona.

In prima linea può trovare spazio il polacco Milik, titolare già nella semifinale d’andata: nel caso Mertens partirà dalla panchina, mentre gli esterni Callejon e Lorenzo Insigne appaiono pressoché intoccabili. Le principali agenzie di scommesse danno qualche chance di vittoria al Napoli, che però non potrà accontentarsi di un gol di scarto ma dovrà puntare come minimo al 2-0. snai.it propone il segno 1 per il successo partenopeo a quota 2,50, mentre il segno 2 per il colpo esterno della Juventus è in lavagna a 2,65; il segno X per il pareggio tra le due squadre corrisponde invece a quota 3,50. Under 2,00, Over 1,73, Gol 1,55 e NoGol 2,30.

La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Juventus sarà trasmessa in diretta tv sul canale Rai 1, quindi in chiaro e con la possibilità dell’alta definizione al numero 5001 del digitale terrestre. Diretta anche in streaming video sul sito internet www.raiplay.it, alla sezione ‘Dirette’. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT NAPOLI-JUVENTUS (COPPA ITALIA 2016-2017, SEMIFINALE RITORNO)









