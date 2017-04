GONZALO HIGUAIN/ Video, esultanza polemica e che messaggio per De Laurentiis dopo il gol!

Gonzalo Higuain (Foto: LaPresse)

ESULTANZA POLEMICA DI HIGUAIN: MESSAGGIO PER DE LAURENTIIS DOPO IL GOL? E QUELL'APPLAUSO AI SUOI EX TIFOSI... - Non le manda a dire Gonzalo Higuain, che però risponde sul campo alle critiche: l'attaccante della Juventus si è reso protagonista di un'esultanza polemica oggi durante la sfida contro il Napoli. Il Pipita, autore finora di una doppietta, avrebbe dedicato proprio al presidente partenopeo il primo gol: ha indicato proprio la tribuna d'onore, dove siete Aurelio De Laurentiis. «È colpa tua», il messaggio mandato dal calciatore argentino al patron del Napoli, reo di averlo lasciato partire quest'estate e di aver fomentato la rabbia dei tifosi nei suoi confronti.

Preso di mira dai suoi ex tifosi, che lo hanno riempito di fischi in questi due incroci, Gonzalo Higuain ha tirato fuori tutta la sua rabbia con un'esultanza polemica. Probabilmente il Pipita covava da giorni questa "dedica": qualche segnale l'aveva lanciato già nel pre-partita. Al termine del riscaldamento ha lasciato il campo rivolgendo un applauso alla curva napoletana, indicando poi più volte la tribuna d'onore, come a voler spiegare ai tifosi a chi avrebbero dovuto rivolgere la loro rabbia per la sua cessione. La risposta migliore comunque l'ha data in campo, firmando (per ora) una doppietta.

Higuaín tras marcar al Nápoles señala a De Laurentiis "échenle la culpa" pic.twitter.com/RiDKvrpoAO — TOTALFÚTBOL (@Futbolyonki) 5 aprile 2017

© Riproduzione Riservata.