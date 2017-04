Giro dei Paesi Baschi 2017/ Info streaming diretta tv, percorso (Vitoria-San Sebastian, 3^ tappa, oggi)

(LaPresse)

GIRO DEI PAESI BASCHI 2017, INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, PERCORSO (VITORIA GASTEIZ-SAN SEBASTIAN,3^ TAPPA, OGGI) – Si corre oggi mercoledi 5 aprile la terza tappa del Giro dei Paesi Baschi 2017, che porterà i corridori da Vitoria Gasteiz al traguardo di San Sebastian (Donostia) per un percorso lungo 160.5 km, questa volta affatto privo di asperità. Prima di presentare il tracciato ricordiamo subito gli orari di questa 3^ tappa: il via ufficiale verrà dato alle ore 13.30, mentre il primo corridore, il vincitore della tappa sarà atteso la traguardo verso le ore 17.30. Vediamo quindi nel dettaglio il percorso previsto per oggi da Vitoria Gasteiz a San Sebastian: sono ben 6 i colli che andranno superati oggi, con un tratto finale piuttosto pianeggiante in cui sarà difficile approfittare dello slancio della discesa per effettuare in attacco solitario al traguardo. La prima asperità del percorso della 3^ tappa del Giro dei Paesi baschi 2017 è prevista ad appena 50km dalla partenza con l’Udanako (3^ categoria, 7 km al 3.68% di pendenza), seguito poi da Mandubiako (2^ categoria, 6 km al 5.86%), il Santa Agedako (1^ categoria, 8.6 km al 6.73%).

Le difficoltà però non sono finite, e i corridori oggi dovranno affrontare anche l’Alkizako (3^ categoria, 4 km al 6.52%) seguito dal Andazarreteko (3^ Cat, 5.9 km, al 6.27%) prima di affrontare un nuovo tratto pianeggiante lungo circa 25 km. Poco prima del traguardo l’ultimo colle di questa intensa 3^ tappa: i corridori affronteranno il Mendizorrotzko, lungo 7.7 km con una pendenza di 4.99%, che probabilmente infiammerà la corsa fino al traguardo di San Sebastian. Visto il percorso gli uomini di classifica potranno oggi mettersi a alla prova sulle prime vere salite di questa edizione 2017 del Giro dei Paesi Baschi: le pendenze ancora lievi però non dovrebbero fare troppa selezione per il momento. Il meteo però potrebbe creare qualche difficoltà: secondo le ultime previsioni ufficiali infatti potrebbe davvero piovere nella parte finale del pomeriggio, e nell’ultima discesa questo potrebbe portare a un certo scompiglio.

Ricordiamo infine che sarà possibile seguire in diretta tv le ultime fasi salienti della terza tappa del Giro dei Paesi Baschi 2017 su Eurosport, che trasmetterà l’evento a partire dalle ore 15.30: il canale Eurosport ricordiamo che sarà visibile sia sul digitale che sulla piattaforma satellitare di Sky. Sarà quindi possibile assistere all’arrivo a San Sebastian anche in diretta streaming video tramite il player ufficiale di Eurosport, oppure tramite le applicazioni riservate ai soli abbonati Sky Go e Premium Play. Consigliamo infine di consultare il portale ufficiale della corsa, all’indirizzo vueltapaisvasco.diariovasco.com, per rimanere aggiornati sul live timing e le ultime notizie.

