Gubbio Fano/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Lega Pro: l'esultanza dei giocatori del Fano (Foto LaPresse)

DIRETTA GUBBIO FANO: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Gubbio Fano, che sarà diretta dall'arbitro Nicola De Tullio, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 5 aprile e vale per la trentatreesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. Per gli umbri, che non vincono da oltre tre settimane, è un'occasione per tornare a sorridere contro una squadra oggettivamente meno preparata dal punto di vista tecnico. I rosso-blu sono reduci da tre sconfitte consecutive contro Teramo, Parma e Santarcangelo, ma la partecipazione ai play off non è ancora a rischio.

Infatti rimangono sei punti di distanza fra la squadra e l'undicesimo posto, che viceversa la escluderebbe dagli spareggi. L'Alma Juventus Fano dal canto suo ha una delle migliori strisce di risultati utili, arrivati a cinque dopo il pareggio con il Mantova nell'ultimo week-end. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Dopo essere stato all'ultimo posto per diversi mesi, il Fano si è ripreso in maniera evidente, distanziando di sette lunghezze l'ultima piazza e mettendosi in buona posizione per disputare quanto meno i decisivi play out. Il Gubbio non potrà dunque operare turnover o cambi di formazione per far rifiatare qualcuno. Non ci saranno calciatori assenti per infortunio e secondo l'ultimo comunicato ufficiale diramato nemmeno squalificati per decisione del giudice sportivo.

Nell'elenco dei diffidati invece compaiono Il difensore centrale Alex Marco Marini e il trequartista Daniele Casiraghi. Il tecnico Giuseppe Magi utilizzerà il suo modulo più rodato, il duttile e malleabile 3-5-2. Il portiere sarà Volpe, coadiuvato dalla difesa formata da Marini, Rinaldi e Piccini. I centrocampisti centrali saranno il mediano Croce e le mezzali Giacomarro e Valagussa, mentre sulle fasce si posizioneranno Kalombo e Zanchi. In avanti spazio per le due punte centrali Ferri Marini e Ferretti.

Il Fano dovrà rinunciare alla presenza di Alessandro Bellemo, squalificato per una partita poiché ammonito quando era in diffida. Resta ancora nell'elenco dei diffidati il difensore centrale Manuele Ferrani. Dunque la formazione scelta da mister Agatino Cuttino utilizzerà il modulo 4-3-1-2 con il rombo di centrocampo e sarà così composta: Menegatti fra i pali, in difesa Lanini e Taino sugli esterni, capitan Zullo e Zigrossi al centro, a centrocampo Schiavini, Carotti e Gualdi e in posizione leggermente più avanzata Filippini, in attacco le punte Fioretti e Germinale.

Il Gubbio, per caratteristiche e perché gioca davanti al pubblico amico, sarà la squadra che farà la partita e detterà i ritmi di gioco. Gli umbri proveranno a servire in particolare l'attaccante Ferretti, che è il capocannoniere della squadra, arrivato in doppio cifra con dieci reti all'attivo. L'Alma Juventus Fano dovrà giocare senza apprensione e senza alcun tipo di timore reverenziale, difendendosi con ordine e tentando di offendere e colpire in contropiede quando ci sarà il momento propizio.

Le agenzie di scommesse ritengono il Gubbio decisamente favorito. La quota per la vittoria emessa da Intralot è di 2.05, mentre il risultato di pareggio paga 3.20 e il successo esterno dell'Alma Juventus Fano 3.60.

Anche Gubbio Fano, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; avrete tuttavia la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, accedendo al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per la stagione della terza serie (anche la Coppa Italia) e che da quest'anno richiede il pagamento di una quota in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.