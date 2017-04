INVASIONE DI CAMPO NAPOLI JUVENTUS/ Video, Mario Ferri Falco regala una sciarpa a Higuain

Falco Mario Ferri protagonista dell'invasione di campo in Napoli-Juventus di Coppa Italia 2017

INVASIONE DI CAMPO NAPOLI JUVENTUS: FOTO, MARIO FERRI FALCO REGALA UNA SCIARPA A HIGUAIN - La sfida tra Napoli e Juventus ha regalato colpi di scena già pochi minuti dopo il suo inizio: un'invasione di campo ha, infatti, dato ulteriore "colore" al match di ritorno della seconda semifinale di Coppa Italia. Al terzi minuto un uomo è entrato sul terreno di gioco per provare a consegnare un oggetto a Gonzalo Higuain: l'invasore indossava una maglia che ricordava Ciro Esposito e sulla quale compariva anche un hashtag offensivo nei riguardi del club bianconero. L'invasore è riuscito anche a consegnare una sciarpa al Pipita, che poi l'ha consegnata alla panchina bianconera prima che l'uomo venisse fermato dagli addetti alla sicurezza del San Paolo. Non si tratta comunque di uno sconosciuto: l'autore dell'invasione di campo è, infatti, un volto noto.

Si tratta di Falco Mario Ferri, famoso in tutto il mondo per le sue apparizioni in eventi di questo tipo. L'invasione di campo comunque è stata pacifica e tra l'altro ha confuso Leonardo Bonucci. Il difensore ha, infatti, confidato ad un compagno di aver visto «scattare uno con la maglia blu». Chiaro il labiale del difensore della Juventus, che avrebbe potuto scambiare l'invasore per un suo compagno di squadra, visto che la squadra bianconera oggi gioca con la seconda maglia, quella blu.

