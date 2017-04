Il Napoli si qualifica se.../ Risultati per eliminare la Juventus e andare in finale (Coppa Italia 2017)

Napoli Juventus: Paulo Dybala segna dal dischetto (Foto LaPresse)

IL NAPOLI SI QUALIFICA SE… I RISULTATI PER ELIMINARE LA JUVENTUS E ANDARE IN FINALE (COPPA ITALIA 2017, SEMIFINALE) - Napoli-Juventus è dietro l’angolo e, nella semifinale di Coppa Italia 2017, a “doversi” qualificare è la squadra partenopea che all’andata ha perso 3-1. Dunque partiamo proprio dal Napoli per analizzare il quadro dei risultati possibili: la Juventus ha bisogno di non perdere per arrivare in finale, sono i ragazzi di Maurizio Sarri a essere chiamati all’impresa per ribaltare il punteggio del mese scorso e volare in finale. Analizziamo subito il quadro: il 3-1 a favore della Juventus è un risultato difficile da girare ma certamente non impossibile. A fare la differenza potrebbe essere il gol realizzato da José Callejon allo Juventus Stadium: come sappiamo infatti le reti segnate in trasferta valgono doppio quando si affronta una sfida in andata e ritorno, dunque il risultato “teorico” sarebbe di 3-2 in favore dei bianconeri. Cosa significa? Semplice: significa che per ribaltarlo e andare in finale il Napoli deve segnare almeno due gol senza subirne. Vincendo 2-0 dunque i partenopei sarebbero qualificati: il totale dei gol sarebbe di 3 a 3, ma come detto il gol in trasferta degli azzurri rappresenta un ideale +1 nel computo, e dunque la Juventus ne risulterebbe eliminata. Questo rappresenta il risultato minimo da parte del Napoli: da qui in avanti (cioè una vittoria con tre gol di scarto) a sorridere sarebbe la formazione di Sarri. Con un’attenzione particolare: due gol di scarto sì, ma appunto senza prenderne. Un 3-1 a favore del Napoli sarebbe l’esatto risultato dell’andata con una vincitrice diversa, e quindi si andrebbe ai tempi supplementari (ed eventualmente ai calci di rigore se nessuna delle due squadre riuscisse più a segnare), una vittoria partenopea con la Juventus in grado di segnare almeno due volte (dunque 4-2, 5-3 e così via) porterebbe in finale i bianconeri per lo stesso discorso fatto in precedenza, in questo caso infatti sarebbero i campioni d’Italia ad aver segnato il maggior numero di reti fuori casa. Ad ogni modo, come si è visto anche tre giorni fa nella partita di campionato, la sfida si preannuncia equilibrata: segnare due gol alla Juventus è difficile, ma al San Paolo i bianconeri hanno di fronte la squadra che per distacco ha l’attacco migliore in Italia, non solo per i numeri che lo dicono ma anche per la qualità della fase offensiva del Napoli. Ne vedremo dunque delle belle…

