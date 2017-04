Lecce Juve Stabia/ Info streaming video-direttaSportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lecce Juve Stabia, Foto LaPresse

DIRETTA LECCE JUVE STABIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 33^ GIORNATA) - Lecce Juve Stabia, diretta dal signor Amoroso di Paola, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 20.45, sarà la sfida che potrà rappresentare sulla carta, senza ombra di dubbio, il big match della quattordicesima giornata del campionato di Lega Pro. Luci allo stadio Via del Mare nel posticipo serale del turno infrasettimanale, con i salentini che vedono ormai quasi sicuro l'approdo ai play off, essendo scivolati domenica scorsa a sei punti di distanza dal Foggia capolista.

Dopo la pesante sconfitta nello scontro diretto allo stadio Zaccheria e la vittoria casalinga contro l'Unicusano Fondi, i salentini hanno visto incrementare il distacco dalla vetta dopo lo zero a zero sul difficile campo del Cosenza. La continuità messa in mostra dal Foggia nell'ultimo periodo, con undici vittorie nelle ultime dodici partite di campionato, è stata impressionante ed il Lecce ha forse poco da rimproverarsi, anche se la delusione per dover riaffrontare gli spareggi che rappresentano un vero e proprio incubo per i salentini nell'ultimo lustro è comunque grande. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (33^GIORNATA)

La Juve Stabia nell'ultimo match disputato a Castellammare ha pareggiato due a due nel derby campano contro la Casertana ritrovandosi anche costretta a rincorrere. Fallito l'aggancio al terzo posto occupato dal Matera che resta comunque un obiettivo credibile da qui alla fine della regular season, con i play off che dovranno poi rimettere in mostra, per poter sognare la Serie B, la Juve Stabia vista nel girone d'andata.

Allo stadio Via del Mare di Lecce si confronteranno queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Perucchini in porta, Vitofrancesco impiegato in posizione di terzino destro e Ciancio impiegato in posizione di terzino sinistro, con Drudi e Giosa a formare la coppia di difensori centrali. Il portoghese Ferreira a centrocampo si muoverà affiancato da Fiordilino e Maimone, mentre Lepore e Torromino partiranno arretrati sul fronte offensivo come trequartisti, di supporto a Caturano che sarà schierato come unica punta di ruolo.

Risponderà la Juve Stabia con Danilo Russo estremo difensore dietro i difensori centrali, Izzillo e l'argentino Morero, mentre Cancellotti presidierà l'out di destra e Camigliano sarà l'esterno mancino in difesa. Le fasce laterali a centrocampo saranno controllate da Lisi a destra e Marotta a sinistra, mentre al centro della mediana mancherà Capodaglio, espulso nel match contro la Casertana. Al suo posto, il camerunese Matute al fianco di Mastalli, con Allievi e Ripa (autore di una doppietta contro la Casertana) nel tandem offensivo.

Lecce schierato da Padalino ad albero di Natale col 4-3-2-1, Juve Stabia confermata da Carboni col 4-4-2. I due tecnici cercano l'equilibrio anche se il campionato del Lecce, salvo passi falsi del Foggia, è ormai destinato ai play off, mentre le Vespe possono sempre rincorrere un terzo posto che sarebbe comunque prestigioso alla fine della regular season.

Lecce favorito dai bookmaker con quota per la vittoria interna fissata a 1.82 da Eurobet, mentre Paddy Power offre a una quota di 3.50 l'eventuale pareggio e Sisal Matchpoint a una quota di 4.75 la vittoria esterna campana.

Per vedere Lecce Juve Stabia, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 20.45, diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito sportube.tv, mentre non ci sarà diretta tv, ma differita giovedì 6 aprile alle ore 20.45 sul canale 57 del digitale terrestre di Rai Sport (canale 557 in HD, diretta streaming video sul sito rai.tv). CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (33^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.