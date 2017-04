MASSIMO FERRERO/ Sampdoria news, non è più presidente con effetto immediato (Oggi 5 aprile 2017)

Massimo Ferrero, dal giugno 2014 presidente della Sampdoria (Foto LaPresse)

MASSIMO FERRERO SAMPDORIA NEWS: NON E’ PIU’ PRESIDENTE DEL CLUB (OGGI 5 APRILE 2017) - Clamoroso in casa Sampdoria: Massimo Ferrero non è più il presidente della società. La comunicazione da parte della Figc, come scrivono tutte le principali testate, è arrivata ieri: informata sia la Sampdoria che la Lega Serie A. La carica di Ferrero decade immediatamente: il problema è il fallimento della Livingston, compagnia aerea gestita da FG Holding di cui l’ormai ex presidente blucerchiato è proprietario. Un anno fa Ferrero aveva patteggiato un anno e dieci mesi di reclusione davanti al Gip del Tribunale di Busto Arsizio; tra i vari reati anche quello di presidente. Il problema però è che le norme organizzative della FIGC (precisamente all’articolo 22) vietano tassativamente che “condannati con sentenza passata in giudicato a pene detentive superiori a un anno” assumano la carica di dirigente di una società. Nel caso di Ferrero, l’imprenditore romano era già in carica e dunque tale carica decade con effetto immediato. Ferrero avrebbe dovuto informare la federazione della sua condanna, ma non lo ha fatto; il risultato è che improvvisamente gli è stata tolta la carica di presidente della Sampdoria.

MASSIMO FERRERO SAMPDORIA NEWS: NON E’ PIU’ PRESIDENTE DEL CLUB, COSA CAMBIA? (OGGI 5 APRILE 2017) - Nei fatti, che Massimo Ferrero non sia più presidente della società blucerchiata ha effetti minori sulla gestione della società. L’imprenditore può tranquillamente continuare a essere il proprietario del club genovese, semplicemente non potrà rappresentarlo nelle sedi istituzionali esercitando il ruolo di presidente. L’esempio più classico è quello delle assemblee di Lega, alle quali Ferrero non potrà partecipare; è chiaro dunque che la Sampdoria dovrà ora nominare ufficialmente un altro presidente: la candidata principale, come riporta pianetagenoa1893.net, sembra essere la figlia Vanessa che fa già parte del Consiglio di Amministrazione della società. Ferrero è diventato presidente della Sampdoria nel giugno 2014, rilevando il club a titolo gratuito da Edoardo Garrone; sotto la sua gestione dunque i blucerchiati hanno giocato tre campionati (compreso quello in corso), miglior risultato il settimo posto del 2014-2015 con Sinisa Mihajlovic in panchina (difficilmente sarà replicato quest’anno).

