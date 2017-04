Maceratese Bassano/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Maceratese Bassano (Foto LaPresse)

DIRETTA MACERATESE BASSANO: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Maceratese Bassano, che viene diretta dall'arbitro Aristide Capraro, si gioca all'Helvia Recina: appuntamento alle ore 16:30 di mercoledì 5 aprile per la quattordicesima giornata di ritorno nel girone B della Lega Pro 2016-2017. Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica, e sono entrambe in lotta per accedere agli spareggi promozione. Davanti si trova il Bassano Virtus, che nell'ultimo turno ha pareggiato in uno scialbo match senza reti contro l'Albinoleffe.

In precedenza i veneti avevano subito una serie sanguinosa di sconfitte, ben sette, che l'avevano fatta precipitare in graduatoria e fuori dalla griglia play off. Ora è il momento di dare una sterzata decisa per non dover rinunciare al sogno proprio sul più bello. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

La Maceratese darà del filo da torcere, poiché ha già dimostrato di potersi esaltare negli scontri diretti; vedasi le vittorie contro il Feralpisalò o contro la Reggiana, che hanno confermato la capacità di questo gruppo di sapersi esaltare nei momenti difficili. Inoltre la squadra sta riuscendo a tenere testa alle dirette concorrenti nonostante due punti di penalizzazione, che alla fine potrebbero rivelarsi decisivi in ottica accesso ai play off.

La Maceratese non avrà fra i disponibili lo squalificato Ismael Bangoura, mentre nell'elenco dei diffidati ci saranno la punta centrale Diego allegretti e il centrocampista centrale Francesco Mestre. La formazione che scenderà in campo utilizzerà il modulo di gioco 4-3-3, il preferito del mister Federico Giunti. Il portiere sarà Forte, mentre i difensori laterali saranno Ventola e Sabato e i due difensori centrali Gattari e Marchetti. A centrocmapo ci saranno il mediano e capitano Quadri e i due centrocampisti Grazie e Malaccari. La formazione titolare sarà completata dai tre attaccanti, ovvero Petrilli, Colombi e Turchetta.

La risposta del Bassano Virtus arriverà con il modulo base 4-3-2-1 scelto da mister Valerio Bertotto. L'ex calciatore dell'Udinese avrà tutta la rosa a disposizione, ma dovrà evitare che vangano ammoniti il difensore centrale Nicola Pasini e il terzino destro Giovanni Formiconi, che figurano nella lista dei diffidati. Il portiere titolare sarà Rossi, e con lui ci saranno i difensori Formiconi, Trainotti, capitan Bizzotto e Stevanin. Il centrocampo a tre vedrà giocare Gerli da mediano e Zibert e Laurenti da Mezzali, mentre i due trequartisti saranno Candido e Minesso e daranno supporto all'unica punta centrale Fabbro.

Sarà una delle gare più equilibrate di questo turno, sia per il livello tecnico-tattico alla pari sia per la posta in palio. La Maceratese ha bisogno di ottenere i tre punti per rendere effettivo il sorpasso in classifica, il Bassano vorrà allungare a due la striscia di risultati utili di fila, magari tornando al successo che manca da oltre due mesi. Il fulcro del gioco saranno le fasce, dove si riverserà il gioco della Maceratese che cercherà di sfruttare le sovrapposizioni per sorprendere la difesa giallorossa.

Le quote stilate per la partita dell'Helvia Recina raccontano di una Maceratese favorita con il segno 1 quotato a 2.30, mentre il pareggio finale (segno X) è quotato 3 volte la posta e il successo fuori casa del Bassano Virtus, contraddistinto ovviamente dal segno 2, vale 3.20 volte la quota che deciderete di mettere sul piatto.

Anche Maceratese Bassano, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; avrete tuttavia la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, accedendo al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per la stagione della terza serie (anche la Coppa Italia) e che da quest'anno richiede il pagamento di una quota in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

