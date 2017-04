Mantova Forlì/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Mantova Forlì (Foto LaPresse)

DIRETTA MANTOVA FORLì: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Mantova Forlì, allo stadio Martelli, sarà diretta dall'arbitro Manuel Volpi: siamo nella 33esima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017 e la partita si gioca alle ore 16:30 di mercoledì 5 aprile. I lombardi precedono l'avversaria diretta di un solo punto e se il campionato fosse terminato lo scorso week-end si sarebbero salvati senza dover passare dagli spareggi. Tuttavia ci sono ancora se turni prima dello striscione del traguardo e tutto può ancora accadere.

Il Mantova viene da quattro pareggi di fila, e in generale da una striscia di sei risultati utili consecutivi con due vittorie e appunto quattro pareggi. Dieci punti che non sono serviti a distanziare le avversarie, ma quanto meno hanno tenuto i bianco-bandati fuori dalla zona rossa. Il Forlì invece è sedicesimo ed è la prima fra le squadre nei play out. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

I romagnoli sono reduci da due pareggi a reti inviolate contro Alma Juventus Fano e Modena e avrebbero bisogno di tornare al successo, visto che ormai manca da oltre un mese. Entrambe hanno la giusta dose di motivazione dunque, e questo fa presagire una sfida avvincente fino all'ultima curva. Il giudice sportivo ha emanato le sentenze relativa al turno precedente, e come previsto i due centrocampisti Silvano Raggio Garibaldi ed Enzo Di Santantonio sono stati squalificati per un turno, essendo stati ammoniti dopo essere entrati in diffida.

La formazione sarà dunque un po' rimaneggiata, ma mister Gabriele Graziani insisterà sul modulo di gioco 3-4-3. Il portiere titolare sarà Tonti, e con lui ci saranno i difensori Vinetot, Cristini e Siniscalchi. A centrocampo si posizioneranno i due interni Salifu e Renny Smith e sulle fasce Regoli e Donnarumma. In avanti spazio a Cittadino, Marchi e il capitano Caridi.

La risposta del Forlì di mister Massimo Gadda sarà contundente, e il modulo utilizzato sempre un propositivo 4-3-1-2 con il rombo a centrocampo. Non ci sono calciatori assenti per squalifica o per infortuni, dunque ci sarà completa libertà di scelta per quanto riguarda l'undici titolare. I giocatori in diffida sono Bardelloni, Capellupo Capellini, Ponsat e Tentoni. Scenderanno in campo il portiere Turrin, i difensori esterni Conson e Adobati, i difensori centrali Carini e Cammaroto, il mediano e capitano Capellupo, le due mezzali Alimi e Sereni, il trequartista Capellini e le due punte centrali Ponsat e Bardelloni.

La chiave della gara potrebbero essere le fasce, dove il Forlì sembra essere un po' sguarnito. Potrebbero approfittarne gli esterni di centrocampo del Mantova, che daranno supporto alla manovra offensiva, andando in sovrapposizione e cercando di creare la superiorità numerica. L'obiettivo è mettere in difficoltà i terzini romagnoli, che saranno costretti a scalare lasciando dei buchi in area, che dovranno essere tamponati dalle mezzali.

Secondo i quotisti che hanno lavorato alla partita dello stadio Martelli, la squadra favorita è il Mantova: Intralot quota i padroni di casa a 2.15 per il segno 1, il pareggio (segno X) arriva a quota 3.15 mentre la vittoria esterna del Forlì, segno 2, vi permetterebbe di vincere 3.30 volte la somma che metterete sul piatto.

Anche Mantova Forlì, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; avrete tuttavia la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, accedendo al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per la stagione della terza serie (anche la Coppa Italia) e che da quest'anno richiede il pagamento di una quota in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

