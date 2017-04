Matera Andria/ Info streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Matera Andria, Foto LaPresse

DIRETTA MATERA ANDRIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 33^ GIORNATA) - Matera Andria, diretta dal signor Luciano di Lamezia Terme, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 18.30, sarà una delle sfide del turno infrasettimanale del campionato di Lega Pro, nel girone C. Dopo il pareggio ottenuto sul campo dell'Unicusano Fondi, i lucani proveranno a salvaguardare il terzo posto in classifica tornando alla vittoria in casa contro un'Andria che sembra aver un po' mollato, dopo due terzi di campionato giocati in maniera lusinghiera.

Anche la squadra di Auteri è calata notevolmente nel girone di ritorno, abbandonando il sogno della promozione diretta in Serie B che fino a gennaio sembrava possibile. Per i lucani l'obiettivo è mantenere il terzo posto per giocare al massimo delle proprie possibilità i play off, e nel contempo provare a portare a casa la finale di Coppa Italia di Lega Pro nella finale contro il Venezia, con il match d'andata vinto uno a zero. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (33^GIORNATA)

Play off comunque ormai sicuri per il Matera, tornati invece pesantemente in discussione per l'Andria che al momento è a braccetto tra il nono e il decimo posto con l'Unicusano Fondi, ma è anche reduce da quattro sconfitte consecutive. Dopo Cosenza, Siracusa e Vibonese, anche il Messina è passato allo stadio Degli Ulivi, con la formazione pugliese che fatica molto a ritrovare la brillantezza della prima parte del campionato.

Le probabili formazioni della sfida: materani schierati con Tozzo a difesa della porta, mentre Ingrosso, Del Franco e Mattera saranno i tre centrali difensivi titolai. Di Lorenzo sulla corsia laterale di destra e Casoli sulla corsia laterale di sinistra saranno i due esterni di fascia a centrocampo, mentre Armellino e De Rose si muoveranno per vie centrali. In attacco, tridente composto da Negro, Infantino e Lanini.

Per l'Andria la partita sarà affrontata con Aya, Annoni e il brasiliano Curcio a comporre la difesa a tre davanti all'estremo difensore Cilli. Sarà il romeno Onescu a mantenere il suo posto in cabina di regia, affiancato a centrocampo da Vasco e Minicucci, mentre Tito a destra e Volpicelli a sinistra avranno il compito di presidiare le corsie laterali. Nel tandem offensivo, conferma per Croce e Cianci.

Confermatissimo il 3-4-3 di Auteri, con gli ultimi risultati del Matera che sembrano aver riportato il sereno sulla panchina lucana, con la delusione per essersi ritrovati in poche settimane staccati dalle prime due posizioni che aveva portato la dirigenza a riflettere sul ruolo del tecnico. Certo alzare la Coppa Italia al cielo potrebbe aiutare il mister ad entrare definitivamente nel cuore dei tifosi. 3-5-2 per l'Andria di Favarini che forse si è sentita appagata dal raggiungimento con grandissimo anticipo della salvezza, anche se gli ultimi risultati fanno aumentare i rimpianti per i play off che sarebbero decisamente alla portata, ma che senza un'inversione di rotta i biancazzurri difficilmente riusciranno a raggiungere.

Il rendimento dell'Andria nelle ultime settimane non lascia spazio ad altre valutazioni per i bookmaker, se non quella di considerare favorito il Matera padrone di casa con Sisal Matchpoint che fissa a 1.75 la quota per la vittoria interna, mentre Bet365 propone a 3.60 la quota del pareggio e Betclic a 4.70 la quota riferita al blitz pugliese in trasferta. Ci sarà solo diretta streaming video via internet, e non diretta tv su nessun canale nazionale o locale, per Matera Andria, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 18.30. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (33^GIORNATA)

