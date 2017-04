Melfi Vibonese / Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Melfi Vibonese, Foto LaPresse

DIRETTA MELFI VIBONESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 33^ GIORNATA) - Melfi Vibonese, diretta dal signor Ranaldi di Tivoli, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida decisiva in chiave salvezza nel girone C di Lega Pro. Nella quattordicesima giornata di ritorno, in turno infrasettimanale, si scontrano infatti le due formazioni che attualmente occupano l'ultimo posto in classifica.

Dopo tre vittorie ed un pareggio che hanno cambiato completamente le prospettive dei lucani che sembravano malinconicamente destinati alla retrocessione, è arrivata una sconfitta a Reggio Calabria che ha permesso alla Vibonese di riagganciare in classifica, a quota ventisette punti, i gialloverdi. I calabresi sono infatti reduci da un due a due casalingo contro il Monopoli che ha lasciato grandi rimpianti alla truppa di Sasà Campilongo, considerando che il pareggio dei Gabbiani pugliesi è arrivato al novantaquattresimo minuto. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (33^GIORNATA)

Chi perderà il faccia a faccia dello stadio Valerio di Melfi dunque rischierà di veder ridurre considerevolmente le speranze di salvezza e di partecipazione ai play out, mentre chi vincerà potrebbe continuare a sognare una salvezza diretta che al momento dista sei punti. Importante sottolineare come in chiave ultimo posto un pareggio rimanderebbe tutto alla differenza reti in caso di arrivo a pari punti alla fine della regular season, visto che anche il match d'andata si è concluso in parità. Situazione che al momento sarebbe favorevole per la Vibonese.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo giovedì pomeriggio. I padroni di casa del Melfi schiereranno Gragnaniello alle spalle di una linea difensiva a tre con Laezza, De Giosa e Romeo, mentre sulla fascia destra si muoverà Lodesani e sulla fascia sinistra Francesco Bruno. Nella zona centrale di centrocampo toccherà ad Alessio Esposito, al brasiliano Vicente e a Marano, mentre in attacco sarà confermato il tandem Gammone-De Vena. Risponderà la Vibonese con Stefano Russo alle spalle di Sicignano, Manzo e Franchino, che andranno a comporre la difesa a tre mentre a centrocampo giocheranno al centro Favasuli, il francese Legras e Viola. Yabre (Burkina Faso) si muoverà come esterno di destra e Minarini come esterno di sinistra. Saraniti farà invece coppia con il maliano Sowe sul fronte offensivo.

Sarà tatticamente uno scontro fra 3-5-2 quello tra Melfi e Vibonese. Entrambe le squadre hanno migliorato sensibilmente il loro rendimento dopo l'ultimo cambio di allenatore. Terzo tecnico stagionale per i lucani, Aimo Diana ha portato una sferzata di entusiasmo che a Reggio Calabria ha subito una battuta d'arresto pesante soprattutto a causa della classifica già compromessa per i lucani. Sasà Campilongo ha invece regalato stabilità e soprattutto efficacia offensiva ad una Vibonese che aveva sofferto moltissimo in avanti, ma che invece contro il Monopoli ha giocato una partita molto convincente, ritrovandosi beffata sul filo di lana da una distrazione difensiva costata due punti e lo strappo dall'ultimo posto in classifica.

Match delicatissimo ed i bookmaker decidono di non sbilanciarsi molto, con vittoria interna del Melfi quotata 2.20 da Paddy Power, mentre Betclic offre a 3.20 la quota del successo esterno, la stessa che William Hill propone per l'eventuale pareggio. Non ci sarà diretta tv per Melfi Vibonese, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 14.30, solo diretta streaming video via internet per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento stagionale al portale sportube.tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (33^GIORNATA)

