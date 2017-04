Messina Akragas/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Messina Akragas, Foto LaPresse

DIRETTA MESSINA AKRAGAS: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV-, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 33^ GIORNATA) - Messina Akragas, diretta dal signor Prontera di Bologna, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 20.30, sarà un posticipo serale nel turno infrasettimanale del campionato di Lega Pro con vista salvezza nel girone C. Peloritani e agrigentini sono infatti reduci da due importantissime vittorie ottenute nell'ultima giornata di campionato.

La squadra allenata da Cristiano Lucarelli è infatti passata sul campo dell'Andria grazie ad una rete messa a segno da Milinkovic nel recupero della prima frazione di gioco, decisiva per portare i giallorossi a cinque punti di distanza dalla zona play off, un successo che potrebbe dunque rivelarsi determinante per la permanenza diretta tra i professionisti. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (33^GIORNATA)

Vittoria che vale oro anche per l'Akragas, che nelle ultime settimane ha decisamente cambiato passo, allo stadio Esseneto in un altro derby siciliano contro il Siracusa, deciso da un gol di Cocuzza dopo un'ora di gioco. I punti di vantaggio per i biancazzurri sul quintultimo posto sono solamente due, ma per l'Akragas aver ottenuto dieci punti nelle ultime quattro partite disputate in campionato rappresenta un segnale importantissimo, col tecnico Di Napoli che aveva spronato l'orgoglio dei suoi, ricordando come la squadra dovesse comunque pesare solamente a puntare alla salvezza, anche attraverso i play out. Una volta visualizzato lo spauracchio, la squadra si sta dimostrando sul campo capace di evitare gli spareggi e a chiudere il campionato già alla fine della regular season.

Le probabili formazioni con gli undici titolari che scenderanno in campo alla stadio San Filippo. Messina schierato con Berardi tra i pali e Palumbo, Maccarone e Luca Bruno titolari nella difesa a tre. Tre saranno anche i centrali di centrocampo con Foresta, il brasiliano Gladestony e Mancini affiancati da De Vito sulla corsia laterale di destra e da Bencivenga sulla corsia laterale di sinistra. In attacco toccherà al serbo Milinkovic, come detto match winner nella trasferta di Andria, affiancato da Anastasi.

Anche l'Akragas opterà per la difesa a tre con Genny Russo, il brasiliano Cazé da Silva e Riggio schierati dal primo minuto davanti all'estremo difensore Pane. L'argentino Pezzella agirà affiancato da Coppola e Palmiero al centro della linea mediana, mentre il laterale di destra sarà Longo e il laterale di sinistra sarà Sepe. In avanti col croato Klaric ci sarà l'uomo decisivo nella sfida contro il Siracusa, ovvero Salvatore Cocuzza.

Lucarelli per il Messina e Di Napoli per l'Akragas sono due allenatori che vedono le loro squadre arrivare dunque all'appuntamento sulle ali dell'entusiasmo. 3-5-2 da una parte e dall'altra, con i giallorossi davvero vicini alla chiusura di una salvezza diretta che sarebbe importantissima, considerando le difficoltà societarie attraversate, mentre gli agrigentini puntano a mantenere la continuità vista nell'ultimo sorprendente mese di campionato.

Le agenzie di scommesse quota 2.15 con Eurobet l'affermazione interna del Messina, 3.10 con William Hill l'eventuale pareggio e 3.50 con Sisal Match Point il blitz agrigentino al San Filippo. Al di là dell'ottimo momento di forma dell'Akragas, il Messina ha dato maggiore impressione di solidità, soprattutto da quando la nuova proprietà si è insediata alla guida del club. Niente diretta tv per Messina Akragas, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 20.30, che sarà visibile solo in diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito sportube.tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (33^GIORNATA)

