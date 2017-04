Monopoli Cosenza / Info streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Monopoli Cosenza, Foto LaPresse

DIRETTA MONOPOLI COSENZA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 33^ GIORNATA) - Monopoli Cosenza, diretta dal signor Curti di Milano, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà un match molto importante per la classifica del girone C del campionato di Lega Pro, nel turno infrasettimanale che vedrà svolgersi la quattordicesima giornata di ritorno del torneo. I Gabbiani non riescono a scuotersi dalla crisi che non li ha visti finora ottenere neppure una singola vittoria in campionato nel 2017.

Nemmeno dopo l'arrivo di Bucaro al posto di Zanin in panchina la situazione è migliorata, ed anzi i pugliesi nell'ultima trasferta di Vibo Valentia si sono salvati solamente all'ultimo minuto grazie ad una rete di Mavretic, che al novantaquattresimo minuto ha permesso al Monopoli di mantenere ancora un punto di vantaggio rispetto alla zona play out.

Un quadro difficile, ma allo stadio Veneziani i Gabbiani avranno comunque un'occasione contro un Cosenza che ha bloccato sul pari senza rete il Lecce, mettendo di fatto un altro mattone sul ritorno in Serie B del Foggia dopo quasi vent'anni. Ai silani interessa ovviamente solo la propria situazione, con i play off che sembrano ormai un obiettivo concreto, con quattro punti da gestire rispetto all'undicesimo posto da qui alla fine della regular season. Non è ancora fatta, ma nelle ultime partite rispetto ai diretti avversari di questo turno di campionato, i cosentini hanno sicuramente fornito un'impressione più convincente, anche dal punto di vista atletico.

Probabili formazioni: il Monopoli scenderà in campo con Furlan tra i pali, Carissoni sull'out difensivo di destra e Mercadante sull'out difensivo di sinistra, mentre i due difensori centrali saranno Pasquale Esposito e Michele Ferrara. A centrocampo il greco Sounas, Balestrero e l'uruguaiano Nicolini formeranno il terzetto titolare alle spalle di Gatto, Genchi e del bosniaco Nadarevic. Risponderà il Cosenza con Perina in porta, Blondett e Pinna a formare la coppia di difensori centrali mentre Angelo Corsi sarà impiegato in posizione di terzino destro e D'Orazio in posizione di terzino sinistro. Mungo, Ranieri e Calamai giocheranno nel terzetto titolare di centrocampo alle spalle di Letizia e Statella, avanzati come trequartisti alle spalle dell'unica punta di ruolo, il francese Baclet.

4-3-3 per il Monopoli di Bucaro, mentre nel Cosenza il tecnico De Angelis confermerà il modulo ad albero di Natale, un 4-3-2-1 che con un fitto gioco tra le linee ha bloccato il Lecce nell'ultima giornata di campionato. Una sconfitta allo stadio Veneziani complicherebbe la corsa play off dei silani, ma per i Gabbiani una nuova mancata vittoria vorrebbe quasi sicuramente dire farsi risucchiare in zona play out dopo una lenta e inesorabile discesa, il che potrebbe avere ripercussioni importanti anche dal punto di vista psicologico per la volata finale in campionato.

Quote dei bookmaker praticamente in perfetto equilibrio, col Cosenza leggermente favorito nonostante il fattore campo sfavorevole soprattutto considerando i quasi quattro mesi senza vittoria del Monopoli. Successo esterno calabrese quotato 2.50 da Bet365 contro la quota di 2.75 proposta da Paddy Power per la vittoria interna pugliese, mentre William Hill quota 3.20 l'eventuale pareggio. Per seguire Monopoli Cosenza, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 14.30, ci si potrà collegare per la diretta streaming video via internet sul sito sportube.tv, mentre non sarà prevista diretta tv.

