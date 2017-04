Napoli Juventus/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Coppa Italia 2017, semifinale)

Napoli Juventus: Raul Albiol contrasta Sami Khedira (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE (COPPA ITALIA 2017, OGGI) - Napoli-Juventus è la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2016-2017: squadre in campo alle ore 20:45 di mercoledì 5 aprile, si riparte dal 3-1 con cui la Juventus aveva vinto in rimonta un mese fa. Un risultato che obbliga ora il Napoli a vincere almeno 2-0; come sappiamo si gioca a soli tre giorni dalla sfida di campionato che, su questo stesso campo, è terminata 1-1. Massimiliano Allegri metterebbe la firma per lo stesso risultato; tra una settimana ci sarà il Barcellona in Champions League e arrivarci con la finale di Coppa Italia in tasca sarebbe una bella iniezione di fiducia per la squadra. Ad arbitrare allo stadio San Paolo sarà il signor Luca Banti; aspettando il fischio d’inizio della partita possiamo andare ad analizzare i principali dubbi che i due allenatori si trascinano ancora poche ore prima che le due squadre scendano in campo, leggendo così le probabili formazioni di Napoli-Juventus.

NAPOLI JUVENTUS: PRONOSTICO E QUOTE - Napoli-Juventus, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2016-2017, è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 (vittoria Napoli) vale 2,40; il segno X (pareggio) vale 3,50 mentre il segno 2 (vittoria Juventus) vi permetterà di vincere 2,85 volte la quota che avrete deciso i mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Pepe Reina verso il forfait: in porta ci sarà ancora Rafael Cabral. Qualche cambio rispetto alla partita di domenica sera ci sarà, anche se permane qualche ballottaggio aperto: in difesa è probabile che non solo Ghoulam sia titolare sulla fascia, ma anche Maggio che potrebbe così prendere il posto di Hysaj confermando invece la coppia centrale formata da Raul Albiol e Koulibaly. Modifiche anche in mediana: l’unico che giocherà ancora sarà Marek Hamsik - nonostante un piccolo fastidio accusato domenica e che lo ha costretto a uscire anzitempo - in cabina di regia ci aspettiamo che Amadou Diawara sia titolare in luogo di Jorginho mentre a giostrare da mezzala destra potrebbe essere Marko Rog, che ha trovato sempre più spazio negli ultimi tempi e sembra essere in vantaggio su Zielinski (che però potrebbe entrare ancora nel secondo tempo), mentre sarà difficile vedere Allan visto che il Napoli dovrà giocare una partita propositiva piuttosto che contenere. In avanti è tutto pronto per il ritorno da titolare di Milik, già utilizzato all’andata; questo significa che Mertens si prenderà almeno qualche periodo di riposo, con Callejon e Lorenzo Insigne che invece dovrebbero essere confermati senza alcun dubbio come esterni del tridente.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Dybala sì, Mandzukic no: questo dovrebbe essere il quadro dell’attacco della Juventus. Il croato ha stretto i denti domenica sera, ma adesso va verso il forfait perchè Allegri guarda anche al Barcellona; dunque resta da capire se il tecnico bianconero vorrà confermare il 4-2-3-1 (ma questa volta con Sturaro schierato da finto esterno) oppure se cercherà soluzioni in un altro modulo, magari il 4-3-1-2 con Cuadrado alle spalle di Dybala e Higuain o il ritorno alla difesa a tre, alzando gli esterni. I quali dovrebbero comunque essere Dani Alves e Alex Sandro: entrambi tenuti a riposo nel posticipo di campionato, ora torneranno a fare a fare i titolari e a far loro compagnia nel reparto difensivo dovrebbero essere il confermato Bonucci e Barzagli, con Chiellini che va in panchina e Rugani e Benatia che invece partono alle spalle del veterano nelle gerarchie per questa partita. Bisogna poi definire il centrocampo: Pjanic dovrebbe esserci, difficile capire chi tra Khedira (in gol domenica) e Marchisio lo possa affiancare. A sensazione puntiamo sul tedesco, perchè Marchisio in campionato non ha offerto una prestazione all’altezza delle sue capacità e ha palesato un ritardo di condizione che necessita di minuti centellinati. Dunque, il Principino potrebbe giocare nel secondo tempo, anche Rincon rimane a disposizione per avere un cameo a partita in corso come già accaduto tre giorni fa.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS

NAPOLI (4-3-3): 1 Rafael C.; 11 Maggio, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 30 Rog, 42 A. Diawara, 17 Hamsik; 7 Callejon, 99 Milik, 24 L. Insigne.

A disposizione: 22 Sepe, 2 Hysaj, 19 Ni. Maksimovic, 21 Chiriches, 3 Strinic, 5 Allan, 8 Jorginho, 20 Zielinski, 4 Giaccherini, 32 Pavoletti, 14 Mertens.

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Reina, Tonelli

JUVENTUS (4-2-3-1): 25 Neto; 23 Dani Alves, 15 Barzagli, 19 Bonucci, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 21 Dybala, 27 Sturaro; 9 Higuain.

A disposizione: 1 Buffon, 32 Audero, 26 Lichtsteiner, 4 Benatia 24 Rugani, 3 Chiellini, 22 Asamoah, 8 Marchisio, 28 Rincon, 18 Lemina, 17 Mandzukic.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Pjaca

Arbitro: Luca Banti

