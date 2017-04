Nuoto Assoluti 2017 / Streaming video raiplay e diretta tv: le finali e il programma (oggi 5 aprile)

LaPresse

NUOTO, ASSOLUTI 2017: STREAMING VIDEO RAIPLAY E DIRETTA TV DEI CAMPIONATI ITALIANI PRIMAVERILI DA RICCIONE, FINALI E PROGRAMMA (OGGI MERCOLEDI’ 5 APRILE) - Oggi proseguono a Riccione i Campionati Italiani Primaverili di nuoto 2017: ecco cosa ci attende in questa giornata degli Assoluti di nuoto, che valgono anche come selezioni in vista dei Mondiali di Budapest, che saranno naturalmente l’appuntamento principale della stagione del nuoto. Dunque andiamo subito a vedere che cosa ci proporranno oggi, mercoledì 5 aprile 2017, gli Assoluti: dopo le batterie mattutine, nella sessione pomeridiana che avrà inizio alle ore 16.30 saranno otto i titoli italiani in palio. Dunque ecco quali saranno le finali alle quali potremo assistere oggi nella piscina di Riccione, sede classica degli Assoluti primaverili: si comincerà con i 50 farfalla femminili, poi nell’ordine si disputeranno anche 100 farfalla uomini, 200 rana donne, 400 misti uomini, 800 stile libero uomini, 100 rana uomini, 100 stile libero donne e staffetta 4x200 stile libero uomini. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO GLI ASSOLUTI 2017 DI NUOTO (dalle ore 16.30)

Vedremo quali emozioni ci attenderanno oggi, anche se sarà difficile fare meglio di ieri, quando due record ci hanno emozionato in modo particolare. Gabriele Detti ha nuotato i 400 stile libero in 3’43”36, migliorando per appena quattro centesimi il leggendario record italiano che apparteneva a Massimiliano Rosolino fin dai tempi della medaglia d’argento alle Olimpiadi di Sydney 2000. Detti, con il bronzo a Rio 2016, aveva già dimostrato di esserne l’erede: adesso prende il posto di Rosolino anche nella cronologia del record italiano (clicca qui per leggere di più). Nicolò Martinenghi è invece un nome che al grande pubblico dirà di meno, ma segnatelo con grande attenzione, perché il 17enne varesino ha nuotato i 50 rana in 26”97, tempo che vale sia il record italiano assoluto sia il record del Mondo juniores. L’appuntamento con le finali odierne degli Assoluti 2017 di nuoto sarà anche in diretta tv su Rai Sport + HD, il canale tematico che è disponibile in chiaro per tutti al canale numero 57 del telecomando, ma pure al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky per gli abbonati. La diretta streaming video sarà gratuita e accessibile a tutti tramite il sito Internet della Rai, all’indirizzo www.raiplay.it. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO GLI ASSOLUTI 2017 DI NUOTO (dalle ore 16.30)

© Riproduzione Riservata.