PAPERA DI NETO/ Video, clamoroso errore e gol di Mertens, poi replica: Buffon rischia l’infarto in panchina

Neto, protagonista per due papere clamorose (Foto: LaPresse)

PAPERA DI NETO VIDEO, CLAMOROSO ERRORE DEL PORTIERE DELLA JUVENTUS E MERTENS RINGRAZIA - Errore clamoroso di Neto, che ha regalato a Mertens il gol del momentaneo pareggio. Una serata da dimenticare per il portiere della Juventus, a prescindere da come andrà a finire il match di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. Dopo essersi reso protagonista di diversi interventi decisivi, l'estremo difensore brasiliano ha mostrato fin troppa sicurezza su una rimessa laterale: sicuro di arrivare sul pallone, ha "ciccato" il tiro, permettendo così a Mertens di mettere la palla in rete. Entrato da soli dieci secondi in campo, l'attaccante belga del Napoli non ha avuto alcuna esitazione nell'approfittare dell'errore di Neto, ben diverso dal "liscio" di Donnarumma in occasione della sfida contro il Pescara. In quest'ultimo caso, il portiere del Milan non è riuscito ad arrivare sul passaggio di Paletta, mentre Neto ha sbagliato lo stop, lasciando così clamorosamente la palla all'accorrente Mertens. Le immagini stanno già facendo il giro del web e diventeranno virali in pochissimo tempo insieme a quelle della reazione di Buffon ad un altro errore di Neto.

Il mezzo infarto di Gigi Buffon alla papera di Neto

?????????????????? Buffon's thoughts on Neto's brainfart pic.twitter.com/OOAY9KUTX3 — JMichael (@m1897) 5 aprile 2017

