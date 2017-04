Padova Parma/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Padova Parma: Matteo Mandorlini al tiro (Foto LaPresse)

DIRETTA PADOVA PARMA: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Padova Parma sarà diretta dall'arbitro Antonello Balice: allo stadio Euganeo si gioca il big match nella quattordicesima di ritorno in Lega Pro 2016-2017, per il girone B, con calcio d'inizio alle ore 20:30 di mercoledì 5 aprile. La posizione in classifica diventa fondamentale soprattutto in vista dei play-off dove si potrebbe avere un notevole vantaggio rispetto alle avversarie: il Parma ha un punto di vantaggio sul Padova con sei giornate ancora da giocare.

Dopo un momento di crisi, il Parma è riuscito a riprendersi il secondo posto vista anche la sconfitta del Padova nell'ultima giornata contro la Feralpi Salò. Una partita che sarà molto bella e combattuta anche perché sarà un crocevia fondamentale per entrambe le compagini: nessuna delle due vuole sbagliare anche perché si tratterà di un incontro di fondamentale importanza per misurare le reali ambizioni dei due club. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Attesa anche una grande cornice di pubblico nonostante il turno infrasettimanale visto che sia Padova che Parma vogliono ottenere la vittoria in quello che è uno scontro diretto importantissimo. Una gara che sarà indubbiamente divertente tra le due squadre che hanno gli uomini per far divertire i tifosi. Il Padova ha bisogno di una vittoria per non vedere svanire definitivamente il secondo posto utile per i play-off.

Mister Brevi punterà sui suoi migliori uomini per provare a far male alla formazione emiliana. Il modulo sarà il 3-5-2 che vedrà Bindi in porta, Russo, Emerson e Cappelletti in difesa. A centrocampo non mancheranno Mazzocco, Mandorlini e Berardocco come interni mentre sulle fasce agiranno Madonna e Favalli. Il tandem d'attacco del Padova sarà composto da Altinier e dall'ex Trapani, De Cenco. Parma che invece non vuole commettere passi falsi anche per provare a tenere aperto il discorso per il primo posto.

Roberto D'Aversa schiererà gli emiliani col 4-3-3 che vedrà Frattali in porta, Scaglia, Lucarelli, Di Cesare e Iacoponi in difesa. A centrocampo spazio sicuro per Munari, Scavone e Scozzarella mentre in avanti si affiderà al super tridente formato dagli esterni Yves Baraye e Manuel Nocciolini e dalla prima punta Emanuele Calaiò: 30 gol in tre per i giocatori offensivi che stanno spingendo il Parma verso alte speranze di promozione in Serie B.

Il Padova ha scoperto di poter realmente ambire alla promozione in serie B. I patavini sono usciti dal momento difficile della prima fase di campionato e ora ambiscono a qualcosa di grande. L'arrivo di De Cenco ha dato verve all'attacco mentre in difesa il playmaker è l'esperto Emerson, ex Livorno, col vizio del gol. Nel Parma indubbiamente è Calaiò il riferimento principale: da lui passano tantissimi palloni. Nocciolini e Baraye fanno tanto lavoro sporco anche se con la loro tecnica riescono a garantire ottimi palloni al centravanti della squadra emiliana.

Passando a quelle che sono le quote di Bwin per le scommesse si questa partita dello stadio Euganeo, il segno 1 per la vittoria del Padova viene quotato a 2.20 mentre il pareggio (segno X) a 3.30. Il colpo esterno del Parma, contrassegnato dal segno 2, in casa del Padova viene invece quotato a 2.90.

Mister Brevi ha chiesto ai suoi di dimenticare i tanti errori contro la Feralpi Salò e di concentrarsi su questo scontro diretto. Il mister dei veneti ha ammesso che la sua squadra ha sbagliato anche le cose più semplici e perciò ha ottenuto un risultato negativo. Invece D'Aversa si è detto soddisfatto di quanto fatto contro la Maceratese nell'ultimo turno di campionato. Una vittoria che, a detta del mister, riesce a ridare entusiasmo alla squadra che viveva un momento complesso.

Anche Padova Parma, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; avrete tuttavia la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, accedendo al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per la stagione della terza serie (anche la Coppa Italia) e che da quest'anno richiede il pagamento di una quota in abbonamento.

