Paganese Fondi/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Paganese Fondi, Foto LaPresse

DIRETTA PAGANESE FONDI: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Paganese Fondi, diretta dal signor Carella di Bari, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida che avrà un po' il sapore dell'ultima chiamata per i play off. Turno infrasettimanale, a sei giornate dalla fine della regular season nel girone C di Lega Pro, con i campani reduci da una sconfitta forse prevedibile sul campo della lanciatissima capolista Foggia, ma che ha sbalzato di nuovo i campani dalla zona play off, obiettivo da rincorrere in un finale di campionato positivamente inaspettato per la formazione allenata da Grassadonia, partita per conquistare una difficile salvezza e invece capace al momento di vantare sette importantissimi punti di vantaggio sulla zona play out, e solo due di svantaggio sul decimo posto occupato proprio dall'Unicusano Fondi. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (33^GIORNATA)

I laziali nell'ultimo turno di campionato hanno bloccato il Matera terzo in classifica sull'uno a uno, ma non vincono ormai da sei giornate di campionato, dall'uno a zero rifllato al Monopoli lo scorso 18 febbraio. Perdere allo stadio Torre significherebbe mettere davvero in discussione la partecipazione alla post season rilanciando le ambizioni dei campani, ma non va dimenticato che anche partecipando ai play off difficilmente i due club ambiranno alla Serie B: la salvezza sarebbe comunque un conseguimento da applaudire per due squadre che hanno iniziato la stagione con poche credenziali e che invece si sono dimostrate squadre più affidabili e concrete rispetto a nomi ben più blasonati.

Le probabili formazioni del match: la Paganese scenderà in campo con Liverani in porta, Alcibiade schierato in posizione di terzino destro e Della Corte in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali di difesa saranno De Santis e Carillo. Terzetto di centrocampo formato da Tascone, Pestrin e dal panamese Herrera, mentre il brasiliano Reginaldo sarà confermato alla guida del tridente offensivo con Cicerelli e Firenze. Risponderà l'Unicusano Fondi con Coletta tra i pali e una difesa a quattro composta dalla fascia destra alla fascia sinistra da Galasso, Signorini, il danese Marino e Squillace. A centrocampo D'Angelo e Varone copriranno le spalle come centrali arretrati a Calderini, De Martino e Tiscione, mentre come unica punta sarà confermato l'autore del gol siglato dai laziali contro il Matera, Gambino.

4-3-3 confermato da Grassadonia per la Paganese, che allo Zaccheria di Foggia ha provato a contrastare la capolista ma non è riuscita a far fronte a un tasso tecnico decisamente pendente a favore degli avversari. 4-2-3-1 per l'Unicusano Fondi di Pochesci che proverà invece a ritrovare una vittoria esterna che manca ormai da quattro mesi, proprio dalla trasferta di Foggia che ha rappresentato forse il punto più alto della stagione rossoblu. Le possibilità di partecipare ai play off sono concrete sia per i campani che per i laziali, a patto di mantenere una continuità di rendimento che nelle ultime giornate è stata decisamente maggiore per la Paganese.

La vicinanza in classifica tra le due squadre suggerisce equilibrio e anche le quote delle agenzie di scommesse si adeguano, con vittoria interna della Paganese, nelle ultime settimane sempre molto efficace allo stadio Torre, quotata 2.20 da Bet365, mentre l'eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.25 da Paddy Power ed il successo esterno dell'Unicusano a una quota di 3.20 da William Hill.

Niente diretta tv ma solo diretta streaming video per Paganese Fondi, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 14.30, per tutti coloro che avranno un abbonamento attivo al portale internet sportube.tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (33^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.