Pordenone Modena/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pordenone Modena (Foto LaPresse)

DIRETTA PORDENONE MODENA: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Pordenone Modena, allo stadio Bottecchia, viene diretta dall'arbitro Pierantonio Perotti; alle ore 16:30 di mercoledì 5 aprile si gioca per il girone B di Lega Pro 2016-2017, arrivato alla 33^ giornata. I friulani hanno bisogno di una vittoria per mantenere una posizione ottima per i play-off. La squadra neroverde viene dallo 0-0 contro la Reggiana e ha bisogno di una vittoria per tentare l'assalto al terzo posto che potrebbe valere molto per gli spareggi promozione.

Il Modena invece sta vivendo un ottimo momento: anche i canarini sono reduci da uno 0-0 ottenuto contro il Forlì. Entrambe le squadre hanno bisogno di vincere anche perché questa gara è un crocevia di fondamentale importanza perché potrebbe mettere alla prova le due compagini. Pordenone che con la vittoria potrebbe dare l'assalto ad una posizione migliore in classifica mentre in caso di mancata vittoria dovrebbe guardarsi le spalle.

Il Modena vuole uscire dalla zona play-out che ha occupato per gran parte della stagione. I canarini di Capuano con una vittoria potrebbero tenersi lontani dalla retrocessione che incombe sempre di più. Il Pordenone di mister Tedino per vincere vuole puntare sui migliori uomini a disposizione.

Il tecnico della formazione friulana schiererà un 4-3-2-1: in porta giocherà D'Arsie mentre in difesa giocheranno Parodi, Stefani, Marchi e De Agostini. A centrocampo Tedino schiererà Suciu, Burrai e Misuraca mentre alle spalle del centravanti agiranno Cattaneo e Berrettoni. L'unica punta sarà l'ex Pisa, Rachid Arma.

Eziolino Capuano invece proverà a scuotere il suo Modena che non subisce gol da due partite e che ha bisogno assolutamente di una vittoria contro la formazione neroverde. L'ex allenatore della Juve Stabia opterà per il 3-5-2 che sta dando ottimi risultati. In porta giocherà Manfredini mentre in difesa spazio a Ambrosini, Milesi e Fautario. A centrocampo agiranno Schiavi, Giorico e Remedi come interni mentre a sinistra ci sarà Popescu e a destra Calapai. In avanti invece la coppia d'attacco sarà costituita da Diakite e Diop che avranno il compito di segnare contro un avversario particolarmente ostico come il Pordenone.

Mister Tedino ha sicuramente in Arma un punto di riferimento di fondamentale importanza. Il bomber è infatti un calciatore cruciale visto che crea gioco e apre spazi per i compagni di squadra. Senza dimenticare l'esperienza di Berrettoni, elemento sempre molto pericoloso in fase d'attacco per qualsiasi avversario. Nel Modena Diakite e Diop danno quell'imprevedibilità che serve per cerca di agguantare quanto prima la salvezza che non è una missione impossibile ad oggi. Capuano ha dato la scossa e ora serve il colpaccio per centrarla.

Per quanto riguarda invece le scommesse sulla partita del Bottecchia, la vittoria dei padroni di casa viene quotata da Bwin a 1.57 mentre il pareggio a 2.40. Difficile sulla carta la vittoria del Modena che dallo stesso bookmaker viene quotata a 3.10.

Mister Tedino ha provato a motivare i suoi ragazzi prima di una sfida fondamentale come quella contro il Modena. Vincere potrebbe essere fondamentale per tornare al terzo posto utile per i play-off. Ezio Capuano e il suo Modena stanno andando bene in queste settimane: il tecnico ha ammesso di essere molto soddisfatto ma consapevole che il lavoro per chiudere il discorso salvezza è ancora molto lungo. Il Modena vuole evitare ad ogni costo i play-out per tener lontano lo spettro retrocessione.

Anche Pordenone Modena, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; avrete tuttavia la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, accedendo al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per la stagione della terza serie (anche la Coppa Italia) e che da quest'anno richiede il pagamento di una quota in abbonamento.

