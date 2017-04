Risultati Lega Pro: il Venezia ringrazia i suoi tifosi (Foto LaPresse)

RISULTATI LEGA PRO: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE GIRONI B, C (33^ GIORNATA, OGGI 5 APRILE 2017) - Il campionato di Lega Pro 2016-2017 prosegue nel suo turno infrasettimanale: siamo alla 33esima giornata e ci avviciniamo a grandi passi verso la conclusione della stagione regolare. Oggi in campo ci sono i gironi B e C che aprono e chiudono in una sola giornata il loro programma; andiamo quindi a vedere quali sono le partite che ci attendono.

Risultati girone B: alle ore 14:30 avremo Sambenedettese-Lumezzane; alle ore 16:30 AlbinoLeffe-Reggiana, Maceratese-Bassano, Mantova-Forlì, Pordenone-Modena, Santarcangelo-Sudtirol e Venezia-Feralpisalò. Alle ore 20:30 si chiuderà con Ancona-Teramo, Gubbio-Fano e Padova-Parma. Chiaramente il big match è quello dell’Euganeo: il Parma ha appena effettuato il sorpasso al secondo posto - riprendendosi quanto già aveva di fatto - e adesso va a caccia dell’allungo.

Entrambe guardano ancora alla promozione diretta, ma qui dipende dal Venezia: se i lagunari, reduci dal 2-0 sul campo del Sudtirol, dovessero battere la Feralpisalò, i punti da recuperare diventerebbero almeno 8 (per il Parma) in cinque giornate, impresa davvero disperata. Per la corsa ai playoff se la giocano in tante: le prime quattro (anche il Pordenone) sono già qualificate, la Reggiana realisticamente è sicura del posto, quasi fatta per Sambenedettese e Gubbio mentre dalla Feralpisalò (45) alla Maceratese (40) ci sono cinque squadre che si giocano tre posizioni. Per la coda, Ancona semi-spacciato: deve recuperare 7 punti al terzetto delle penultime. Oggi sfida una di queste; potrebbe essere davvero l’ultima spiaggia.

Risultati girone C: si parte alle ore 14:30 con Catanzaro-Foggia, Melfi-Vibonese, Monopoli-Cosenza, Paganese-Fondi, Siracusa-Casertana e Taranto-Reggina; alle ore 18:30 si prosegue con Catania-Virtus Francavilla e Matera-Akragas, alle ore 20:30 Messina-Akragas mentre alle ore 20:45 ci sarà Lecce-Juve Stabia. Il Foggia vola: domenica si è preso altri due punti sul Lecce e adesso ha 6 lunghezze da amministrare, che in realtà sono 7 visto il vantaggio nella doppia sfida diretta.

Ai salentini di fatto non resta che provare a vincerle tutte e sperare: il Catanzaro ad esempio è una squadra particolarmente in forma e potrebbe togliere qualche punto alla capolista. La lotta alla promozione diretta riguarda esclusivamente queste due squadre; Matera e Juve Stabia, con la possibile intrusione della Virtus Francavilla (che però non vince da quattro partite) vanno per la terza posizione e sono di fatto già certe di giocare i playoff al pari del Siracusa. In sei si giocano gli altri posti, con Casertana e Cosenza che sono quasi al sicuro ma non possono permettersi troppi passi falsi. Entusiasmante la corsa alla salvezza: dal Messina in giù nessuna è davvero tranquilla.

GIRONE B

ore 14:30 Sambenedettese-Lumezzane

ore 16:30 AlbinoLeffe-Reggiana

ore 16:30 Maceratese-Bassano

ore 16:30 Mantova-Forlì

ore 16:30 Pordenone-Modena

ore 16:30 Santarcangelo-Sudtirol

ore 16:30 Venezia-Feralpisalò

ore 20:30 Ancona-Teramo

ore 20:30 Gubbio-Fano

ore 20:30 Padova-Parma

CLASSIFICA GIRONE B

Venezia 71

Parma 63

Padova 62

Pordenone 58

Reggiana 53

Sambenedettese 48

Gubbio 47

Feralpisalò 45

AlbinoLeffe 44

Bassano, Santarcangelo (-2) 41

Maceratese (-2) 40

Sudtirol 35

Mantova, Modena 33

Forlì 32

Lumezzane, Teramo, Fano 31

Ancona 24

GIRONE C

ore 14:30 Catanzaro-Foggia

ore 14:30 Melfi-Vibonese

ore 14:30 Monopoli-Cosenza

ore 14:30 Paganese-Fondi

ore 14:30 Siracusa-Casertana

ore 14:30 Taranto-Reggina

ore 18:30 Catania-Virtus Francavilla

ore 18:30 Matera-Fidelis Andria

ore 20:30 Messina-Akragas

ore 20:45 Lecce-Juve Stabia

CLASSIFICA GIRONE C

Foggia 71

Lecce 65

Matera 56

Juve Stabia 54

Virtus Francavilla 50

Siracusa 48

Casertana (-2), Cosenza 45

Fidelis Andria 41, Fondi (-1) 41

Catania (-7), Paganese (-1) 39

Messina 37

Akragas 34

Monopoli 33

Catanzaro, Reggina 32

Taranto 30

Vibonese, Melfi (-1) 27

