Sambenedettese Lumezzane/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA SAMBENEDETTESE LUMEZZANE: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - SambenedetteseLumezzane, che sarà diretta dall'arbitro Francesco Meraviglia, è una delle partite che valgono per la trentatreesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017: si gioca alle ore 14:30 di mercoledì 5 aprile. La Sambenedettese era reduce da alcuni risultati positivi, che l'avevano portata fino al sesto posto in graduatoria, ma nell'ultimo turno ha perso in casa del Teramo. Una debacle che non infrange nulla e che tiene assolutamente i marchigiani in corsa perl'obiettivo stagionale.

L'importante è ripartire subito, proprio dalla sfida casalinga contro il Lumezzane. La compagine lombarda dal canto suo ha vinto uno scontro diretto decisivo in casa contro l'Ancona, assicurandosi almeno la possibilità di partecipare agli spareggi per non retrocedere. La zona salvezza diretta è distante due soli punti, rappresentata dalla quindicesima posizione del Modena, dunque assolutamente alla portata delle inseguitrici, Lumezzane compreso. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Ecco perché, se queste sono le premesse, tutti gli addetti ai lavori che seguiranno il match sono certi che si tratterà di una gara molto intensa e aperta ad ogni tipo di scenario e di epilogo. La Sambenedettese non avrà calciatori squalificati per questa partita e non avrà neppure giocatori infortunati. Fra i diffidati saranno presenti il mediano Armin Bacinovic e i due difensori centrali Daniele Mori e Alessandro Radi.

Il modulo scelto dall'allenatore Stefano Sanderra sarà il 4-3-3, e vedrà agire in porta l'estremo difensore Aridità. Proteggeranno la porta assieme a lui i due difensori esterni Rapisarda e capitan Pezzotti e i due difensori centrali Mori e Mattia. A centrocampo il mediano sarà Bacinovic e le due mezzali Damonte e Tulli. A completare la formazione titolare ci saranno i due attaccanti esterni Mancuso e Di Massimo e la punta centrale Sorrentino.

Il Lumezzane non ha subito ripercussioni dopo le decisioni del giudice sportivo e non avrà calciatori squalificati né tanto meno infortunati. Incredibilmente la squadra lombarda ha anche l'elenco dei diffidati vuoto e potrà giocare in assoluta tranquillità da questo punto di vista. Il modulo scelto da mister Mauro Bertoni sarà un classico 4-4-2, che prevede la presenza in porta di Pasotti. I difensori saranno i due terzini Allegra e Bonomo e i due centrali Sorbo e capitan Taglini. A centrocampo i due centrali saranno Arrigoni e Varas Marcillo, mentre sulle fasce correranno Bacio Terracino e Leonetti. Infine i due attaccanti centrali saranno Speziale e Oggiano.

La sfida fra le due squadre sembra sulla carta impari, con la Sambenedettese nettamente superiore agli avversari. In questa partite, però, molto spesso a fare la differenza sono le motivazioni, che di certo non mancano al Lumezzane. La squadra lombarda potrebbe incredibilmente portarsi al di fuori della zona play-out con un successo, per questo proverà ad agire velocemente in contropiede per trovare un gol da difendere con le unghie e con i denti dagli attacchi insistenti e continui dei padroni di casa.

Naturalmente anche i bookmaker che hanno stilato le quote per questa partita danno la Sambenedettese come favorita logica per la vittoria. Il successo casalingo dei marchigiani è dato dall'agenzia Intralot a quota 1.85. Il risultato di pareggio invece paga 3.30, la vittoria esterna del Lumezzane 4.20.

Anche Sambenedettese Lumezzane, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; avrete tuttavia la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, accedendo al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per la stagione della terza serie (anche la Coppa Italia) e che da quest'anno richiede il pagamento di una quota in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

