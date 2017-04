Santarcangelo Sudtirol/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Santarcangelo Sudtirol (Foto LaPresse)

DIRETTA SANTARCANGELO SUDTIROL: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Santarcangelo Sudtirol verrà diretta dall'arbitro Marco Guarnieri; le due squadre giocano mercoledì 5 aprile alle ore 16:30 per la trentatreesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. I romagnoli, che stanno pagando due punti di penalizzazione inflitti dalla federazione, sono in piena corsa per qualificarsi agli spareggi di fine stagione.

Senza dubbio un'occasione di crescita, che rappresenterebbe anche una gratificazione per il lavoro svolto negli anni da questa società. Al momento i romagnoli sono al decimo posto a pari punti con il Bassano Virtus, ma ci sarà spazio solo per una delle due alla fine della regular season. Il Sudtirol per una parte della stagione ha provato a rientrare fra le squadre in lotta per i play-off, ma al momento deve guardarsi soprattutto dalle inseguitrici.

I tre punti di vantaggio rispetto al sedicesimo posto e ai play-out non sono poi molti, e la squadra altoatesina deve ricominciare a fare punti con continuità per non trovarsi invischiata in una complicata corsa verso la salvezza. Il Santarcangelo non avrà calciatori squalificati per la partita in oggetto, e neppure giocatori assenti a causa di un infortunio. I calciatori nella lista dei diffidati sono Christian Cesaretti, Emanuele Gatto, Dejan Danza e Michele Valentini.

La formazione scelta da mister Michele Marcolini utilizzerà il modulo di gioco 3-5-2, lo stesso con cui ha battuto il Gubbio e con cui ha pareggiato in casa della capolista Venezia. Il portiere titolare sarà il capitano Nardi, e a proteggerlo ci saranno i difensori centrali Sirignano, Adorni e Oneto. A centrocampo nella fascia centrale giocheranno Danza, Gatto e Jadidi, mentre sulle corsie esterne si proporranno Posocco e Rossi; infine in attacco spazio per le due punte centrali Cesaretti e Cori, capocannoniere della squadra con otto reti realizzate.

La risposta del Sudtirol non potrà annoverare l'infortunato Stefano Fortunato, assente dallo scorso dicembre. Hannes Fink, Giacomo Tulli e Daniele Sarzì rientrano nell'elenco dei calciatori diffidati e a rischio squalifica. Mister Alberto Colombo opterà per il modulo 3-5-2, schierandosi dunque a specchio rispetto agli avversari. In porta giocherà Marcone, sostenuto dal lavoro difensivo del trio composto da Riccardi, capitan Bassoli e Di Nunzio. In posizione di mediano giocherà Obodo, affiancato dall mezzali Croh e Cia, mentre sulle fasce ci saranno Tait e Lomolino; a completare l'undici titolare ci saranno Tulli e Gliozzi, capocannoniere della compagine altoatesina con dieci reti segnate.

Una partita molto equilibrata sulla carta, nella quale faranno la differenza i dettagli. certamente il Santarcangelo ha un interesse diverso nel conquistare questi tre punti, ma il Sudtirol vuole tenere a debita distanza le inseguitrici e proverà a mettere in difficoltà gli avversari con repentine azioni di rimessa. Un ruolo decisivo potrebbero averlo i calci piazzati che mister Marcolini cura con particolare attenzione. ad ogni allenamento.

Le quote emanate dalle agenzie di scommesse danno per favorito il Santarcangelo. La vittoria dei padroni di casa viene data da Intralot ad una quota pari a 1.95. Il pareggio invece paga 3 volte la posta, il successo esterno del Sudtirol a 4.25. .

Anche Santarcangelo Sudtirol, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; avrete tuttavia la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, accedendo al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per la stagione della terza serie (anche la Coppa Italia) e che da quest'anno richiede il pagamento di una quota in abbonamento.

