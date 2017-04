Siracusa Casertana/ Info streaming video-diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siracusa Casertana, Foto LaPresse

DIRETTA SIRACUSA CASERTANA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Siracusa Casertana, diretta dal signor Nicoletti di Catanzaro, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida relativa alla quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Lega Pro. Scontro in zona play off con i padroni di casa siciliani che domenica scorsa sono caduti nel derby siciliano contro l'Akragas, quando nel 2017 la squadra di Sottil aveva perso solo sui campi delle battistrada Foggia e Lecce. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (33^GIORNATA)

Più forte è stata la motivazione in chiave salvezza della formazione di Agrigento che la voglia degli aretusei di lanciarsi verso il quinto posto occupato dalla Virtus Francavilla. Dopo cinque vittorie consecutive, nelle ultime due gare per il Siracusa è arrivato solo un punto, in casa contro la Reggina, ma tra le mura amiche i siciliani hanno sempre ottenuto il massimo, basti pensare che trentaquattro dei quarantotto punti ottenuti sono stati guadagnati in casa. La Casertana domenica ha pareggiato sul campo della Juve Stabia e ha mantenuto quattro punti di vantaggio sul confine della zona play off. Alla squadra di Andrea Tedesco manca forse quel guizzo in più per puntare in alto, ma con la continuità messa in mostra nelle ultime settimane, almeno la partecipazione alla post season dovrebbe essere considerata un obiettivo alla portata dei rossoblu campani.

Queste saranno le probabili formazioni che si troveranno di fronte nel pomeriggio di giovedì. Il Siracusa giocherà con Santurro alle spalle della difesa a tre composta dal francese Diakité, da Pirrello e da Cossentino, mentre Giuseppe Russo, l'argentino Spinelli e Palermo giocheranno al centro della linea mediana. A Brumat toccheranno i compiti da esterno destro di difesa e a Valente quelli da esterno mancino, mentre Catania sarà il trequartista alle spalle dell'unica punta di ruolo, Scardina.

Risponderà la Casertana con Ginestra in porta, mentre D'Alterio sarà impiegato in posizione di terzino destro e l'uruguaiano Ramos in posizione di terzino sinistro. Lorenzini e Finizio giocheranno come centrali di difesa, mentre a centrocampo non ci sarà il croato Rajcic, espulso nel match di Castellammare di Stabia. Al suo posto il senegalese Diallo al fianco di Carriero e De Marco, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Ciotola, Orlando (entrambi a segno contro la Juve Stabia) e l'argentino Corado.

Le due squadre potranno comunque affrontare l'impegno con la forza dei nervi distesi. Qualche assenza di troppo per il Siracusa nelle ultime partite, col tecnico Sottil che ha ridisegnato la squadra con un 3-5-1-1 che contro l'Akragas si è inceppato soprattutto dal punto di vista offensivo. 4-3-3 per la Casertana di Andrea Tedesco che nelle ultime settimane ha ottenuto risultati importanti in trasferta, ma che deve registrare una difesa che contro Cosenza e Juve Stabia è mancata nei momenti decisivi.

Per i bookmaker il Siracusa, nonostante due ultime partite non brillanti, in casa è sempre in grado di fare la sua figura e William Hill quota 2.25 la vittoria interna siciliana, mentre Bet365 alza fino a 3.25 la quota relativa al successo esterno dei campani, stessa quota offerta da Paddy Power per l'eventuale pareggio.

