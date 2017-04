Taranto Reggina / Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Taranto Reggina Foto LaPresse

DIRETTA TARANTO REGGINA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 33^ GIORNATA) - Taranto Reggina, diretta dal signor Dionisi di L'Aquila, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà un match da vivere col fiato sospeso tra due piazze importanti che rischiano grosso. Si tratterà infatti di un vero scontro salvezza tra due squadre che al momento si trovano impelagate nel pieno della zona play out. Il Taranto ha visto inoltre domenica scorsa ridursi a tre i punti di vantaggio rispetto all'ultimo posto, dopo il pareggio sul pur difficile campo della Virtus Francavilla.

Per la formazione allenata da Ciullo l'effetto positivo successivo al cambio di allenatore sembra essersi esaurito, i rossoblu hanno tre punti di distanza dalla salvezza diretta ma nelle ultime sette partite hanno vinto solo il match interno contro il Catanzaro e la situazione appare complicata, così come quella della Reggina che pure rispetto ai pugliesi vanta due punti di vantaggio ed una sola lunghezza sul Monopoli sestultimo. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (33^GIORNATA)

Per gli amaranto lo stadio Granillo rappresenta sempre la fortezza dove riuscire a porre le basi per una salvezza sofferta ma che resta a portata di mano. Vitale è stata domenica scorsa la vittoria ottenuta dai calabresi in casa contro il Melfi: un eventuale ko avrebbe significato un balzo all'indietro all'ultimo posto in classifica, la situazione invece si è messa ora meglio anche se nella bagarre delle ultime posizioni tutto sembra davvero possibile.

Allo stadio Jacovone di Taranto il faccia a faccia si consumerà tra queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Contini tra i pali, De Giorgi sull'out difensivo di destra ed il camerunese Som sull'out mancino, mentre Balzano e Magri giocheranno al centro della linea a quattro. Maiorano, Lo Sicco e Guadalupi andranno a formare il terzetto di centrocampo, mentre in attacco, squalificato Emmausso dopo l'espulsione rimediata a Francavilla, il tridente offensivo sarà composto da Viola, Magnaghi e Potenza.

La risposta della Reggina sarà affidata a Sala come estremo difensore e una linea a tre in difesa con il serbo Kosnic, Gianola e Cucinotti. Cane sarà chiamato a presidiare la corsia laterale di destra e Porcino dovrà invece occuparsi della fascia opposta, mentre a centrocampo sarà confermato il terzetto formato dallo svizzero Botta, da De Francesco e dal congolese Bangu. In attacco, tandem Coralli-Bianchimano.

4-3-3 per il Taranto di Ciullo, 3-5-2 che in fase di ripiegamento difensivo, come si è visto contro il Melfi, può diventare un vero e proprio 3-5-2 per la Reggina di Karel Zeman. Confronto tattico interessante tra due squadre che a questo punto stanno lasciando poco spazio allo spettacolo, vista l'assoluta necessità di fare punti. Chi dovesse perdere questo scontro, rischierebbe davvero grosso.

Partita da giocare sul filo del rasoio, con le agenzie di scommesse che vedono comunque favorito un Taranto che dall'arrivo di Ciullo in panchina ha sempre fatto vedere in casa le cose migliori. Vittoria interna dei pugliesi quotata 2.45 da William Hill, mentre Bet365 quota 3.10 il pareggio e Paddy Power propone a 2.90 l'affermazione esterna degli amaranto. Taranto Reggina, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 14.30, non potrà essere vista localmente o a livello nazionale in diretta tv, mentre la diretta streaming video via internet sarà ad appannaggio di chi si sarà abbonato al portale sportube.tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (33^GIORNATA)

