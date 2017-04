Venezia Feralpisalò/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Venezia Feralpisalò (Foto LaPresse)

DIRETTA VENEZIA FERALPISALO': STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Venezia Feralpisalò sarà diretta dall'arbitro Niccolò Pagliardini; la capolista del girone B di Lega Pro 2016-2017 gioca la trentatreesima giornata alle ore 16:30 di mercoledì 5 aprile e cercano di mettere un altro tassello ad un campionato straordinario che, iniziato da neopromossa, sta portando alla sempre più probabile promozione diretta in Serie B (anche se Pippo Inzaghi è ancora piuttosto cauto).

I lagunari con una vittoria si avvicinerebbero a grandi passi verso la salita nel campionato cadetto, che al momento non sembra certo utopia. Il vantaggio di 8 punti sul Parma secondo in classifica sembra essere ormai impareggiabile per le rivali: il Venezia vuole vincere così da iniziare a fare il conto alla rovescia per la promozione in quella serie B tanto desiderata e sognata in questo momento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Feralpisalò che invece giocherà per mantenere una buona posizione in vista dei play-off. La squadra di mister Serena non vuole commettere errori contro la capolista anche perché si tratterà di un match fondamentale. Ci sono tutti i presupposti per assistere ad una gara spettacolare in quel del Penzo: il pareggio non serve a nessuna delle due squadre. Venezia e Feralpisalò sono ormai motivate per ottenere una vittoria che cambierebbe la stagione.

Venezia di Pippo Inzaghi che scenderà in campo per avvicinarsi sempre di più ad una serie B più che meritata visto il rendimento di questa stagione. Il modulo scelto dall'ex bomber del Milan sarà il 4-3-3 che vedrà Facchin in porta, mentre Zampano, Domizzi, Modolo e Garofalo comporranno la linea difensiva. A centrocampo spazio per Soligo, Stulac e Falzerano mentre in avanti non mancherà il tridente. Gli attaccanti saranno Marsura e Moreo sugli esterni mentre lo spagnolo Geijo proverà a scardinare la retroguardia della Feralpisalò.

La squadra lombarda non vorrà rinunciare al suo 4-3-3 per provare ad annientare la squadra capolista del girone B della Lega Pro. In porta giocherà Caglioni mentre in difesa ci saranno Parodi, Aquilanti, Ranellucci e Liotti. A centrocampo spazio sicuro per Davì, Tassi e Settembrini mentre in attacco ci saranno Bracaletti e Ferretti sugli esterni. La punta centrale sarà invece l'ex Salernitana, Gerardi, bomber in un buon momento di forma.

Il Venezia ha dimostrato di poter ambire alla serie B diretta anche perché si tratta di una squadra ricca di talento. Benissimo la difesa che sta anche regalando diversi gol alla formazione lagunare. Garofalo e Domizzi con la loro esperienza sono fondamentali, così come Geijo e Marsura in attacco.

Feralpisalò che invece ha in Bracaletti il calciatore di fondamentale importanza in questa fase. L'ex Spezia ed Avellino segna molto e soprattutto crea molti spazi grazie alla sua grandissima qualità. Un calciatore di grande importanza per il gioco della Feralpisalò di Serena.

Per quanto concerne le scommesse, il Venezia viene quotato da Bwin a 1.50 (segno 1 per la sua vittoria) mentre il pareggio (segno X) arriva a 2.40. La vittoria della squadra lombarda viene quotata a 3.30, dimostrazione che sulla carta sembra molto difficile.

Michele Serena ha provato a caricare i suoi ragazzi in occasione delle delicata sfida alla capolista. I play-off sono alla portata e bisogna mantenere una posizione buona per evitare di incontrare rivali ostiche. Il tecnico della Feralpisalò vuole una scossa dai suoi ragazzi che potrebbe così dare una sterzata importante alla stagione.

Anche Venezia-Feralpisalò, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; avrete tuttavia la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, accedendo al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per la stagione della terza serie (anche la Coppa Italia) e che da quest'anno richiede il pagamento di una quota in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

