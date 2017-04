Video/ Bari Latina (2-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 34^ giornata)

(LaPresse)

VIDEO BARI LATINA (RISULTATO FINALE 2-0). HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 34^ GIORNATA) - Allo Stadio San Nicola il Bari ottiene un successo per 2 a 0 ai danni del Latina. Nel primo tempo, nonostante l'infortunio di Rocca rimpiazzato da Mariga, sono sicuramente gli ospiti a creare le occasioni più pericolose con Pinato e soprattutto Corvia alla mezz'ora mentre, tra i padroni di casa, Parigini spreca praticamente a porta vuota da due passi al 45' sparando clamorosamente a lato. Nel secondo tempo, però, i pugliesi prendono in mano l'andamento della partita e si portano in vantaggio al 63' con Galano approfittando del cross preciso da parte di Sabelli, sfruttando pure una disattenzione della difesa avversaria. Nel recupero c'è spazio pure per la punizione vincente di Fedele al 92' che chiude definitivamente i conti in favore della formazione allenata da mister Colantuono. Analizzando i numeri dell'incontro emerge come il Latina avrebbe forse meritato qualcosa in più di quanto raccolto contro il Bari questa sera, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 53%, supportato da un maggior numero di palloni giocati, ovvero 521 a 489 con 49 appoggi completati da Bandinelli e 29 palloni recuperati da Coppolaro. In fase offensiva, invece, i pugliesi hanno realizzato più conclusioni rispetto agli avversari, 6 a 4 con 4 tentativi complessivi per Corvia e Parigini. Infine, dal punto di vista disciplinare, l'arbitro Sacchi della sezione di Macerata ha estratto il cartellino giallo 3 volte ammonendo rispettivamente Tonucci da un lato, Bandinelli e Mariga dall'altro. (Alessandro Rinoldi)





