VIDEO BENEVENTO TERNANA (2-1):HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 34^ GIORNATA)- Allo Stadio Ciro Vigorito il Benevento supera per 2 a 1 la Ternana. Nonostante un ottimo inizio da parte dei rossoverdi, i padroni di casa si portano in vantaggio al 26' direttamente su calcio di rigore trasformato da Ceravolo e concesso proprio per fallo di Meccariello su Ceravolo al 25'. Nel secondo tempo ci pensa nuovamente Ceravolo a superare il portiere avversario al 52' raccogliendo il lancio da parte di Viola ed lo splendido goal segnato da Meccariello con un tiro da fuori area al 70' serve solo per dimezzare inutilmente le distanze prima dell'arrivo del fischio finale. Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come il passivo finale sia decisamente troppo pesante per la Ternana, capace di conquistare il possesso palla con il 54%. In fase offensiva entrambe le compagini hanno collezionato 3 conclusioni importanti a testa con 6 tentativi complessivi del solo Falletti. In palleggio poi i rossoverdi si sono distinti giocando molti più palloni dei giallorossi, 599 a 522 supportato da 61 passaggi completati da Zanon e da 35 palloni recuperati da Diakité. Infine, dal punto di vista disciplinare, l'arbitro Aureliano della sezione di Bologna ha estratto il cartellino giallo 4 volte ammonendo rispettivamente Lopez da un lato, Ledesma, Diakité e Falletti dall'altro. (Alessandro Rinoldi)





